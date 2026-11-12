¿Quién heredará la "10" de Messi? Scaloni reveló qué hará la Selección ante Uruguay

La despedida de Lionel Messi abrió una nueva etapa en la Selección y también dejó una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿quién heredará la camiseta número 10? En la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Uruguay en La Bombonera, Lionel Scaloni se refirió al futuro del dorsal más emblemático del seleccionado y confirmó que, por ahora, permanecerá sin dueño.