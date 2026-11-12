¿Quién heredará la "10" de Messi? Scaloni reveló qué hará la Selección ante Uruguay

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que ningún jugador usará la camiseta 10 de Messi ante Uruguay en La Bombonera.
- Tras la despedida de Lionel Messi de la Selección, el DT decidió no apurar la asignación del dorsal hasta que el reglamento lo haga obligatorio.
- Scaloni, renovado como DT hasta 2030, busca evaluar rendimientos para que el próximo heredero conserve la emblemática 10 de manera definitiva.
La despedida de Lionel Messi abrió una nueva etapa en la Selección y también dejó una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿quién heredará la camiseta número 10? En la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Uruguay en La Bombonera, Lionel Scaloni se refirió al futuro del dorsal más emblemático del seleccionado y confirmó que, por ahora, permanecerá sin dueño.
El entrenador explicó que no tiene intención de apresurar una decisión que considera importante para el futuro del equipo, aunque también buscó quitarle dramatismo al asunto.
“En este partido no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria. Cuando sea obligatoria ya veremos a quién se la damos, pero no es algo que a mí me preocupe o especialmente importante”, aseguró Scaloni.
De esta manera, ningún futbolista utilizará la camiseta que Messi vistió durante buena parte de su trayectoria con la “Albiceleste” en el encuentro de este viernes frente al conjunto uruguayo.
Qué tendrá en cuenta Scaloni para elegir al nuevo número 10
Más allá de la decisión inmediata, el entrenador dejó en claro que su intención es encontrar a un futbolista capaz de apropiarse del dorsal a largo plazo, en lugar de repartirlo entre diferentes jugadores.
“El día que decidamos a quién dársela, esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores, esa es un poco la idea. Hay varios partidos para analizar, para ver y cuando decidamos esperamos dársela al futbolista que se la pueda quedar”, explicó.
La postura del técnico refleja la intención de construir una nueva identidad después de la despedida de Messi, quien disputó su último encuentro con la Selección frente a Benín.
Por el momento, Scaloni prefiere evaluar el rendimiento de los futbolistas que comienzan a ganar protagonismo en el equipo antes de tomar una decisión definitiva.
Scaloni seguirá al frente de Argentina hasta 2030
Durante la misma conferencia también se oficializó la renovación del contrato del entrenador hasta el Mundial 2030.
“Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el entrenador de esta asociación con más Mundiales dirigidos”, destacó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
Con su continuidad confirmada, Scaloni tendrá la posibilidad de dirigir su tercera Copa del Mundo consecutiva, después de Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Mientras tanto, la Selección Argentina afrontará este viernes desde las 20 el amistoso frente a Uruguay en La Bombonera. Posteriormente, el martes 17 de noviembre, se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
La camiseta número 10, sin embargo, deberá esperar. Scaloni no tiene apuro por encontrar al heredero de Messi y pretende que, cuando llegue el momento, la elección sea definitiva.