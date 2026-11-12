Materazzi volvió a hablar del cabezazo de Zidane y lo comparó con una tragedia del fútbol español
El exdefensor italiano recordó el golpe que recibió durante la final de Alemania 2006 y lo relacionó con el fallecimiento del español Jesús de Miguel. Además, cuestionó las declaraciones de Zidane sobre aquel episodio.
Resumen para apurados
- Marco Materazzi comparó el cabezazo de Zidane en la final del Mundial 2006 con la muerte de Jesús de Miguel, al cuestionar el riesgo de aquel golpe y la postura del francés.
- La agresión ocurrió en la prórroga de Alemania 2006 previo a la coronación de Italia, mientras que el caso citado involucró un choque fatal que derivó en cargos por homicidio.
- Las declaraciones reavivan la histórica polémica entre ambas figuras casi dos décadas después, justo en la antesala de un nuevo cruce entre Italia y Francia en la Nations League.
Casi dos décadas después de uno de los episodios más recordados de la historia de los Mundiales, Marco Materazzi volvió a referirse al cabezazo que recibió de Zinedine Zidane en la final de Alemania 2006. Esta vez, el exdefensor italiano fue más allá y estableció una controvertida comparación con la muerte del futbolista español Jesús de Miguel, quien falleció después de sufrir un fuerte choque con un arquero durante un partido.
“Su muerte me hizo dar gracias a Dios de que no me pasó nada. A ese portero lo acusaron de homicidio involuntario por una falta. ¿Qué habría pasado si me hubiera ocurrido a mí?”, expresó Materazzi, al recordar el impacto que recibió en el pecho durante aquella definición.
El italiano hizo referencia al fallecimiento de De Miguel, quien sufrió un paro cardíaco después de un violento choque con el guardameta rival. A partir de ese episodio, Materazzi planteó qué consecuencias podría haber tenido el golpe de Zidane si hubiera sufrido una lesión de mayor gravedad.
El cabezazo de Zidane que marcó la final del Mundial 2006
El episodio ocurrió durante la prórroga de la final entre Italia y Francia, disputada el 9 de julio de 2006 en Berlín. Después de un intercambio verbal con Materazzi, Zidane le propinó un cabezazo en el pecho que provocó su expulsión por decisión del árbitro argentino Horacio Elizondo.
La acción marcó el último partido de la carrera profesional del francés, mientras que Italia terminó consagrándose campeona del mundo tras imponerse en la definición por penales.
Materazzi también cuestionó la postura de Zidane, quien manifestó que no se siente orgulloso de aquella reacción, aunque tampoco se arrepiente de lo sucedido. Para el exdefensor italiano, ambas afirmaciones resultan contradictorias.
Las declaraciones volvieron a poner en discusión aquel enfrentamiento en la antesala de un nuevo cruce entre Italia y Francia por la UEFA Nations League.
Aunque pasaron 20 años desde aquella final, el episodio continúa generando repercusiones. Y Materazzi, uno de sus protagonistas, volvió a demostrar que el enfrentamiento con Zidane sigue siendo una herida abierta en la historia de ambos futbolistas.