Materazzi volvió a hablar del cabezazo de Zidane y lo comparó con una tragedia del fútbol español

Casi dos décadas después de uno de los episodios más recordados de la historia de los Mundiales, Marco Materazzi volvió a referirse al cabezazo que recibió de Zinedine Zidane en la final de Alemania 2006. Esta vez, el exdefensor italiano fue más allá y estableció una controvertida comparación con la muerte del futbolista español Jesús de Miguel, quien falleció después de sufrir un fuerte choque con un arquero durante un partido.