¿Ataja Dibu Martínez ante Uruguay? Qué dijo Scaloni sobre su recuperación y la decisión que tomará la Selección

La presencia de Emiliano “Dibu” Martínez en el amistoso que la Selección disputará frente a Uruguay en La Bombonera continúa siendo una de las principales incógnitas del equipo de Lionel Scaloni. Aunque el arquero evolucionó favorablemente de la grave lesión que sufrió en octubre y ya cuenta con el alta médica, el cuerpo técnico todavía debe resolver si está en condiciones de regresar a la titularidad.