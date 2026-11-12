¿Ataja Dibu Martínez ante Uruguay? Qué dijo Scaloni sobre su recuperación y la decisión que tomará la Selección
El arquero recibió el alta médica después de sufrir una fractura de mandíbula y maxilar, aunque todavía utiliza una máscara protectora y mantiene una dieta líquida. El entrenador definirá su presencia en el amistoso de La Bombonera tras la última práctica.
Resumen para apurados
- Scaloni definirá en las próximas horas si Dibu Martínez será titular ante Uruguay en La Bombonera, tras recibir el alta por una fractura mandibular sufrida en octubre.
- El arquero fue operado tras un choque aéreo y ya entrena con una máscara protectora, aunque mantiene una dieta líquida que le provocó una merma en su fuerza física.
- Si el cuerpo técnico decide preservarlo para no arriesgar su evolución, Gerónimo Rulli ocupará el arco de la Selección Argentina y llevará la cinta de capitán.
La presencia de Emiliano “Dibu” Martínez en el amistoso que la Selección disputará frente a Uruguay en La Bombonera continúa siendo una de las principales incógnitas del equipo de Lionel Scaloni. Aunque el arquero evolucionó favorablemente de la grave lesión que sufrió en octubre y ya cuenta con el alta médica, el cuerpo técnico todavía debe resolver si está en condiciones de regresar a la titularidad.
El médico del seleccionado, Daniel Martínez, confirmó que el guardameta entrena sin dolor y que recibió el alta la semana pasada, cuando retomó las prácticas en el Chelsea. Sin embargo, su recuperación todavía requiere cuidados especiales.
El 17 de octubre, durante un encuentro frente al Everton, Martínez sufrió una fractura de mandíbula y maxilar después de protagonizar un choque aéreo con Jarrad Branthwaite. La lesión obligó a realizar una intervención quirúrgica compleja, que incluyó la colocación de placas y tornillos.
Aunque inicialmente se estimaba que necesitaría hasta 60 días de recuperación, el arquero sorprendió al regresar a los entrenamientos apenas cuatro días después de la operación.
La máscara que utiliza Dibu Martínez y las secuelas de su lesión
Durante las prácticas en el predio de Ezeiza, Martínez trabajó a la par de sus compañeros utilizando un protector facial de fibra de carbono, confeccionado especialmente para proteger la zona afectada.
La máscara, fabricada con un material rígido y liviano, permite amortiguar posibles impactos y reducir los riesgos durante los entrenamientos.
No obstante, el arquero todavía mantiene una dieta líquida estricta porque no puede masticar alimentos sólidos. Esta situación provocó una pérdida de fuerza física que también será considerada por el cuerpo técnico antes de tomar una decisión.
Qué dijo Lionel Scaloni sobre su presencia ante Uruguay
En la conferencia de prensa previa al amistoso, Scaloni aseguró que Martínez “está bien”, aunque evitó confirmar su titularidad.
El entrenador explicó que esperará hasta la última práctica de la tarde para evaluar su condición y conversar personalmente con el futbolista antes de definir quién ocupará el arco.
Si finalmente deciden preservar al Dibu, Gerónimo Rulli será el arquero titular frente a Uruguay y también llevará la cinta de capitán.
De esta manera, la Selección Argentina aguardará hasta último momento para resolver una de las principales dudas de su formación. Aunque Martínez ya superó la etapa más delicada de su recuperación, la prioridad será determinar si puede competir sin poner en riesgo su evolución física.