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Qué determinó la autopsia sobre la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en pleno partido

La Justicia investiga las circunstancias del impacto que recibió del arquero del FC Andorra y la atención médica posterior.

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, en el momento en que recibió el golpe durante el partido.
Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, en el momento en que recibió el golpe durante el partido. FOTO: AP
Por Redacción Deportes Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La autopsia preliminar determinó que el futbolista Jesús de Miguel murió este martes en Tenerife por un traumatismo torácico accidental tras chocar en pleno partido.
  • El delantero colisionó con el arquero Jesús Owono durante el partido ante FC Andorra y fue hospitalizado de urgencia, mientras se analiza la respuesta médica en la cancha.
  • La Justicia evalúa las circunstancias del hecho y el auxilio brindado, aunque la fiscalía ve improbable un proceso penal si se ratifica como una acción propia del juego.
Resumen generado con IA

La muerte del futbolista español Jesús de Miguel comenzó a esclarecerse con los primeros resultados de la autopsia. El informe preliminar concluyó que el jugador falleció como consecuencia de un “traumatismo torácico de carácter accidental”, según informó El Día de Tenerife.

El examen fue realizado por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife. Los resultados fueron remitidos a la magistrada Eva Esther Juárez Fernández, titular de la Plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, que lleva adelante la investigación.

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De Miguel permanecía internado desde la tarde del lunes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde murió el martes. El futbolista había sufrido un fuerte impacto en el pecho durante un partido entre Tenerife y FC Andorra, correspondiente a la Segunda División del fútbol español.

El golpe se produjo cuando disputaba una pelota en la mitad de la cancha con el arquero visitante, Jesús Owono. De acuerdo con los primeros resultados forenses, el traumatismo torácico aparece como una causa compatible con la muerte del deportista.

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Sin embargo, la investigación judicial busca reconstruir no solo cómo se produjo el choque, sino también qué atención recibió el futbolista después de quedar inconsciente sobre el campo de juego.

La investigación por el golpe que sufrió en pleno partido

El episodio ocurrió en el estadio Heliodoro Rodríguez López, durante una disputa por la pelota. En el acta arbitral quedó asentado que el arquero del FC Andorra utilizó “una fuerza excesiva” durante la acción.

Tras conocerse el fallecimiento, Owono expresó su dolor a través de un mensaje difundido por su club. “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”, escribió el guardameta ecuatoguineano.

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Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró que sería difícil que el episodio derivara en un proceso penal si se determina que el contacto se produjo en el marco de una acción propia del juego.

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