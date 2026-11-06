Qué determinó la autopsia sobre la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en pleno partido

Tras conocerse el fallecimiento, Owono expresó su dolor a través de un mensaje difundido por su club. “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”, escribió el guardameta ecuatoguineano.