“Estamos con la misma ilusión del primer día”: la emoción de Lionel Scaloni tras renovar con la Selección hasta 2030

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección ya es oficial. En la previa del amistoso frente a Uruguay en La Bombonera, Claudio “Chiqui” Tapia confirmó la renovación del contrato del entrenador hasta 2030. El anuncio estuvo acompañado por un momento de profunda emoción del técnico santafesino, quien atraviesa días difíciles por el reciente fallecimiento de su madre y encontró en el respaldo institucional un motivo para renovar sus energías.