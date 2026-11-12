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“Estamos con la misma ilusión del primer día”: la emoción de Lionel Scaloni tras renovar con la Selección hasta 2030

El entrenador continuará al frente de la “Albiceleste” durante cuatro años más. Claudio “Chiqui” Tapia oficializó el acuerdo en conferencia de prensa y Scaloni, atravesado por un difícil momento familiar, habló sobre su continuidad y los desafíos de la nueva etapa sin Lionel Messi.

Scaloni, DT de la Selección.
Scaloni, DT de la Selección.
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Previo al duelo ante Uruguay, Claudio Tapia oficializó en La Bombonera que Lionel Scaloni seguirá como DT de la Selección hasta 2030 para liderar el próximo ciclo.
  • El acuerdo por cuatro años se concretó con respaldo de la AFA, en un momento personal difícil para el DT y tras consagrarse campeón del mundo en 2022 y de América.
  • El DT dirigirá su tercer Mundial consecutivo y enfrentará la reconstrucción del plantel de cara a 2030, marcada por la salida definitiva de Lionel Messi.
Resumen generado con IA

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección ya es oficial. En la previa del amistoso frente a Uruguay en La Bombonera, Claudio “Chiqui” Tapia confirmó la renovación del contrato del entrenador hasta 2030. El anuncio estuvo acompañado por un momento de profunda emoción del técnico santafesino, quien atraviesa días difíciles por el reciente fallecimiento de su madre y encontró en el respaldo institucional un motivo para renovar sus energías.

“Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección Argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas”, expresó Tapia durante la conferencia.

El presidente de la AFA también destacó la importancia histórica del acuerdo, que permitirá al entrenador dirigir su tercera Copa del Mundo consecutiva.

“Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres”, sostuvo.

La emoción de Scaloni y los motivos de su continuidad

Visiblemente emocionado, Scaloni agradeció el respaldo recibido y reconoció que la renovación llega en un momento especialmente sensible de su vida personal.

“Quiero agradecer al presidente y la gente de la AFA por el esfuerzo para que se pueda llevar a cabo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles familiares, esto me llena”, manifestó.

El entrenador explicó que la decisión de continuar surgió después de reflexionar sobre su futuro y conversar con las personas más cercanas.

“Estar en este puesto radica estar con todas las pilas. Después de pensarlo bien, hablarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era intentar continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente y eso es lo más importante”, señaló.

También dejó en claro que el desgaste acumulado durante los últimos años no modificó su compromiso con el seleccionado.

“Es lo que queríamos todos. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre. De lo contrario es imposible estar acá”, aseguró.

El desafío de Scaloni: construir una nueva Selección sin Messi

Más allá de la renovación contractual, el entrenador reconoció que Argentina comienza una etapa diferente. La salida de Lionel Messi y el recambio generacional obligarán al cuerpo técnico a incorporar nuevos futbolistas y consolidar una estructura competitiva para el Mundial 2030.

“Ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, con oportunidades para chicos que vienen empujando de atrás. Creemos que es el momento para que puedan exprimirse a fondo”, explicó.

Sin embargo, Scaloni advirtió que la transición demandará tiempo y pidió evitar comparaciones apresuradas con los protagonistas de las conquistas anteriores.

“Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos que tienen un potencial enorme pero que a lo mejor no están para dar lo que nos dieron Messi, Di María, Otamendi y otros irremplazables”, remarcó.

El entrenador sintetizó el significado de su renovación con una frase que marca el comienzo de otra etapa.

“Estoy con las mismas ganas del primer día, feliz de poder continuar. A partir de ahora empieza un nuevo proceso”, concluyó.

Con el acuerdo confirmado, Scaloni tendrá por delante cuatro años para conducir la renovación del seleccionado y preparar su participación en el Mundial 2030. Después de conquistar la Copa del Mundo 2022, dos Copas América y la Finalissima, el desafío será construir un nuevo equipo sin perder la identidad que caracterizó a su ciclo.

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