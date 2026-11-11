La despedida de León XIV alteró los planes de la selección argentina

Resumen para apurados
- La selección argentina retrasó este miércoles su entrenamiento en Ezeiza por el operativo de seguridad ante la partida del papa León XIV hacia Perú.
- La AFA postergó la práctica a las 18.15 para evitar complicaciones viales en los accesos al predio, tras concluir el Pontífice su visita oficial de cuatro días al país.
- El plantel de Scaloni se prepara para enfrentar a Uruguay y Costa Rica, en los primeros amistosos tras el retiro de Lionel Messi del equipo nacional.
La selección argentina tuvo que modificar sus planes de preparación para los últimos amistosos de 2026 por un motivo ajeno al fútbol: la despedida del papa León XIV, quien este miércoles finalizará su visita al país y partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni tenía previsto entrenarse desde las 17 en el predio Lionel Andrés Messi, pero la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó una modificación en el cronograma. Finalmente, la práctica comenzará a las 18.15, es decir, una hora y 15 minutos más tarde de lo programado originalmente.
Según informó el seleccionado a través de sus redes sociales oficiales, los primeros 15 minutos del entrenamiento estarán abiertos para los periodistas acreditados, quienes podrán observar parte de los trabajos del plantel.
Por qué la visita del Papa modificó los planes de la Selección
El cambio responde a las complicaciones de tránsito y al operativo de seguridad previsto en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado cerca del predio de entrenamiento de la AFA.
El papa León XIV concluirá este miércoles su visita de cuatro días a la Argentina. Después de participar de una misa en Luján, tiene programada una ceremonia oficial de despedida a las 13.30 en Ezeiza, mientras que su vuelo hacia Lima despegará a las 14.
El movimiento de la comitiva papal y las restricciones de circulación previstas para garantizar la seguridad del Pontífice podrían generar demoras en los accesos a la zona. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió retrasar el entrenamiento para evitar inconvenientes logísticos.
Cómo sigue la preparación de Argentina para enfrentar a Uruguay
La Selección comenzó sus trabajos el martes, con una práctica a puertas cerradas desde las 10. Los futbolistas convocados por Scaloni se incorporaron progresivamente al plantel después de disputar sus respectivos compromisos con sus clubes.
Tras la actividad de este miércoles, el seleccionado volverá a entrenarse el jueves desde las 17, nuevamente sin acceso para la prensa. Ese mismo día, Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa, cuyo horario todavía no fue confirmado.
La última fecha FIFA del año tendrá además una particularidad: será la primera convocatoria después de la despedida de Lionel Messi de la Selección, por lo que el cuerpo técnico aprovechará los encuentros para continuar evaluando alternativas de cara al próximo ciclo.
Cuándo juega la selección argentina contra Uruguay y Costa Rica
El primer compromiso será el viernes 13 de noviembre, desde las 20, frente a Uruguay en La Bombonera, estadio de Boca Juniors.
Posteriormente, el equipo viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica el martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes, con horario todavía por confirmar.
De esta manera, pese a la modificación inesperada en el cronograma, Scaloni continuará con la preparación de sus dirigidos para cerrar el calendario internacional de 2026 con dos amistosos ante el público argentino.