La "10" de Messi ya tiene candidato: los guiños que revelan quién podría usarla en la Selección

Resumen para apurados
- Tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, Nico Paz surge como el principal candidato para heredar la camiseta número 10 de cara a los amistosos de noviembre.
- Scaloni aún no oficializó la designación tras el adiós del capitán. El gran presente de Paz en el Como y el respaldo público de referentes del plantel impulsan su postulación.
- Asignar el mítico dorsal marcará el inicio del recambio generacional pos-Messi, donde figuras como Mac Allister, Enzo Fernández y Mastantuono también compiten por el liderazgo.
Con Lionel Messi fuera de la Selección después del Mundial 2026, una de las grandes preguntas de esta nueva etapa es quién heredará la camiseta número 10. Lionel Scaloni todavía no tomó una decisión, pero varias pistas apuntan a Nico Paz.
El entrenador evitó dar nombres. “Por ahora no hemos definido”, respondió cuando le preguntaron por el tema. Scaloni había adelantado que no iba a entregar la 10 hasta el partido de despedida de Messi, que se jugó el 6 de octubre ante Benín, en el Monumental. Con esa etapa cerrada, la camiseta quedó libre y los amistosos de noviembre podrían ser el estreno de su nuevo dueño.
Mientras tanto, Nico Paz crece en el gran favorito. El volante de 22 años, que usó la 18 en el Mundial, vive un gran presente en Como: esta semana marcó un gol y dio dos asistencias en la goleada 9-1 ante Lens, por la Champions. Además, está en la lista para los amistosos ante Uruguay, el viernes 13 en La Bombonera, y ante Costa Rica, el martes 17 en Córdoba.
Los guiños
Algunos de sus compañeros ya dejaron señales. El “Dibu” Martínez comentó una publicación del volante con un sugestivo “¿Nuevo número 10?”. Rodrigo De Paul lo elogió después de una de sus actuaciones: “Pase maestro, lo estábamos esperando”. Valentín Barco, su compañero de habitación en las concentraciones, fue más directo: “Ojalá tenga la 10, me gustaría”.
El propio Messi dejó su guiño: compartió una foto con su hijo Ciro, que vestía la camiseta de Como, el club donde Paz se consolidó. En 2024, el rosarino ya lo había destacado. “Tiene muchísima calidad y es muy joven”, dijo entonces. Paz, por su parte, evita postularse. “Trato de fijarme en cada detalle”, se limitó a decir.
De todos modos, no es el único candidato. Franco Mastantuono ya usó la 10 en un partido sin Messi, aunque quedó afuera de la lista del Mundial y perdió terreno. También aparecen como opciones lógicas Enzo Fernández, de Manchester City; Alexis Mac Allister, de Liverpool, y Lautaro Martínez, de Inter, que se pierde esta doble fecha por lesión.