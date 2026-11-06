La "10" de Messi ya tiene candidato: los guiños que revelan quién podría usarla en la Selección

Mientras tanto, Nico Paz crece en el gran favorito. El volante de 22 años, que usó la 18 en el Mundial, vive un gran presente en Como: esta semana marcó un gol y dio dos asistencias en la goleada 9-1 ante Lens, por la Champions. Además, está en la lista para los amistosos ante Uruguay, el viernes 13 en La Bombonera, y ante Costa Rica, el martes 17 en Córdoba.