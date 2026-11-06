Política

La Legislatura de Tucumán también tendrá asueto el 10 de noviembre por la visita del papa León XIV

La cámara oficializó el decreto que establece la adhesión al asueto administrativo dispuesto por el Gobierno provincial.

Recinto. LEGISLATURA
Recinto. LEGISLATURA
Por Redacción Política Hace 1 Hs

La Legislatura de Tucumán se sumó al asueto administrativo del martes 10 de noviembre, dispuesto con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto N° 2752-A/2026, firmado el 6 de noviembre por el presidente de la Cámara, Miguel Acevedo.

La medida establece la adhesión del Poder Legislativo al asueto dispuesto por el Poder Ejecutivo provincial a través del Decreto N° 2769/1, del 6 de noviembre de 2026.

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En los fundamentos, la resolución destaca que la visita del Sumo Pontífice constituye un acontecimiento de trascendencia histórica, social y religiosa para el país. 

También señala que la decisión busca permitir que el personal legislativo pueda acompañar y participar de las celebraciones y actividades previstas junto a sus familiares.

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El artículo segundo del decreto establece que el martes 10 de noviembre será considerado día inhábil a todos los efectos legales, administrativos y legislativos.

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