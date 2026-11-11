Jaldo recibió a industriales ante una posible zafra récord, mientras los cañeros alertaron sobre la crisis
Las entidades solicitaron por segunda vez en 20 días una reunión con el Gobierno. Plantearon declarar la Emergencia Agropecuaria, analizar las condiciones comerciales con los ingenios y garantizar la continuidad del Contrato de Maquila.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este miércoles a industriales azucareros en Tucumán para evaluar la zafra y pedir la extensión de la molienda ante un posible récord productivo.
- El encuentro se dio en medio del reclamo de cañeros, quienes pidieron declarar la Emergencia Agropecuaria por lluvias persistentes y revisar las condiciones comerciales con ingenios.
- Aunque proyectan moler un récord de 18 millones de toneladas, la caña sin levantar y las tensiones contractuales amenazan la viabilidad de los pequeños productores a futuro.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo este miércoles una reunión con representantes de los ingenios azucareros de Tucumán para analizar el desarrollo de la zafra 2026. El encuentro con los empresarios se produjo mientras los cañeros solicitaron, por segunda vez en 20 días, una audiencia con el Gobierno provincial para plantear la delicada situación que atraviesa el sector, manifestar su disconformidad con las condiciones comerciales de algunas fábricas para la venta de azúcar, en el actual escenario de cosecha, y solicitar posibles medidas para mitigar la crisis que afecta a los pequeños y medianos productores.
La actual campaña ha registrado un atraso cercano a un 20% respecto de un año normal, producto de las intensas precipitaciones ocurridas durante los últimos meses, la falta de piso para el ingreso de maquinaria, la saturación hídrica de los suelos y otras contingencias climáticas que dificultaron el normal desarrollo de las labores de cosecha, señalaron en el pedido las entidades cañeras, nucleadas en el Comité Regional de Productores Sucroalcoholeros.
“Esta situación genera un fuerte impacto económico y financiero sobre los productores, quienes enfrentan mayores costos, menores ingresos y serias dificultades para cumplir con sus compromisos. A ello se suma que, como consecuencia del ritmo actual de cosecha, se estima que una importante cantidad de caña quedará sin levantar, sumado a la floración que ya sufrió la misma por las condiciones climáticas y la época del año en que todavía seguimos con la zafra, con las consecuentes pérdidas productivas y económicas para el sector, no solo para esta cosecha sino ya también para la próxima”, señaló.
Este escenario, de acuerdo a lo que expresaron las entidades cañeras en una nota oficial, “compromete seriamente la continuidad numerosas explotaciones agropecuarias” y “afecta a la cadena sucroalcoholera de la provincia”. En esa línea, hicieron hincapié en algunos paliativos.
Entre las principales medidas planteadas por las entidades cañeras figura la declaración de la Emergencia Agropecuaria para el sector, junto con la implementación de herramientas de asistencia que permitan aliviar la situación financiera de los productores.
Otro de los puntos que las organizaciones buscan poner en discusión es la designación de productores cañeros como agentes de retención y percepción, una situación que también forma parte de los planteos que pretenden abordar con las autoridades provinciales.
Además, cuestionan la obligatoriedad de canalizar las exportaciones a través de los ingenios, sin la posibilidad de que los productores puedan realizar operaciones por cuenta propia. En ese sentido, buscan revisar las condiciones que regulan la comercialización del azúcar y las alternativas disponibles para el sector.
Por último, solicitan reafirmar el cumplimiento y la continuidad del Contrato de Maquila, un tema que podría convertirse en foco de conflicto en la próxima campaña entre los productores -propietarios de los cañaverales hoy- y los principales industriales azucareros.
El Comité Regional de Productores Sucroalcoholeros está integrado por Cañeros Unidos del Este (CUE), Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu), Unión Cañeros del Sur (UCS) y la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT).
Reunión en Casa de Gobierno
Este miércoles, Jaldo recibió en la Casa de Gobierno, junto el ministro de Economía, Daniel Abad, a Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA); Martín Franzini, gerente general de Ingenios de Tucumán SA (Concepción); Fernando Albañil, gerente de administración de Arcor; Juan Carlos Crovella, responsable de la administración del ingenio Ñuñorco; Catalina Rocchia Ferro, directora del Grupo Los Balcanes; y Guillermo Valle de ARCA Continental.
El mandatario destacó que hubo una recuperación del ritmo de molienda y el rendimiento de los cultivos, pese a las lluvias de este año. “Están haciendo un gran esfuerzo para que esta zafra, al paso que va, capaz que se convierta en una zafra récord de los últimos años por la cantidad de toneladas de azúcar que se van a producir y por la cantidad de hectáreas de caña que se van a moler”, expresó.
Según informó el Gobierno, el titular del Poder Ejecutivo (PE) solicitó a los industriales que extendieran el período de molienda para reducir la cantidad de caña que quede sin cosechar. “Un ingenio abierto sigue siendo fuente de trabajo, un ingenio abierto sigue siendo ingresos de recursos a la provincia”, sostuvo.
Asimismo, señaló que los productores, tanto grandes como pequeños y medianos, dependen del funcionamiento de la actividad. “El trabajo conjunto, Gobierno, ingenios y productores cañeros, es la única manera que permita llevar adelante en momentos difíciles a nuestra principal actividad sucroalcoholera”, manifestó.
Las proyecciones de la zafra
El gerente general de Ingenios de Tucumán SA informó que las proyecciones indicaron que la provincia podría alcanzar un nuevo récord productivo. “Hoy, las proyecciones dan que Tucumán podría llegar a 18 millones de toneladas de caña (de molienda), eso sería un nuevo récord productivo para la provincia”, señaló. La molienda ha alcanzado unos 17 millones de toneladas, de acuerdo con cifras del sector privado.
En cuanto al cierre de la campaña, explicó que la mayoría de los establecimientos finalizaría sus actividades de manera gradual durante los próximos 10 a 15 días, mientras que un ingenio proyectó extender la molienda hasta principios de diciembre.