Jaldo recibió a industriales ante una posible zafra récord, mientras los cañeros alertaron sobre la crisis

“Esta situación genera un fuerte impacto económico y financiero sobre los productores, quienes enfrentan mayores costos, menores ingresos y serias dificultades para cumplir con sus compromisos. A ello se suma que, como consecuencia del ritmo actual de cosecha, se estima que una importante cantidad de caña quedará sin levantar, sumado a la floración que ya sufrió la misma por las condiciones climáticas y la época del año en que todavía seguimos con la zafra, con las consecuentes pérdidas productivas y económicas para el sector, no solo para esta cosecha sino ya también para la próxima”, señaló.