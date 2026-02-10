La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

El 30 de diciembre de 2025, Ingenios de Tucumán oficializó la adquisición del ingenio Concepción por un monto cercano a los US$ 100 millones, contemplando únicamente la planta ubicada en Banda del Río Salí. En tanto, el sector azucarero ya registraba varias adquisiciones: en mayo, Salta Refrescos tomó el control del ingenio Bella Vista con una inversión de aproximadamente US$ 31,2 millones, administrando la planta, mientras que las operaciones de la destilería quedaron bajo el grupo Minetti, junto con la deshidratadora de bioetanol. Otra fábrica de este grupo es el ingenio Famaillá.