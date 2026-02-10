La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

La empresa Ingenios de Tucumán SA, que pertenece a Santiago Blaquier, avanzó en los últimos días en las negociaciones para adquirir el segundo ingenio sucroalcoholero de la provincia, La Trinidad, tras confirmarse la compra del Concepción, uno de los de mayor producción local.
Si se concreta la operación, la compañía podría alcanzar un potencial de molienda de 5 millones de toneladas de caña de azúcar bruta durante la zafra 2026, según estimaciones privadas. Pero también expondría la oscilación en el arco empresarial, ya que se trataría de un nuevo traspaso de propietarios luego de antecedentes similares en otras plantas fabriles.
En un comunicado, la empresa informó que las partes suscribieron una carta de intención y se encuentran en pleno proceso de due diligence (diligencia debida), una instancia habitual en este tipo de procedimientos, sin que se haya definido aún una fecha de cierre.
De todos modos, en la empresa del ahora ex miembro del directorio de la compañía jujeña Ledesma subrayaron que, hasta el momento, “no existe” una “operación cerrada ni una adquisición concretada” del ingenio La Trinidad.
Ingenios de Tucumán, cuyo gerente general es Martín Franzini, aclaró que el objetivo es, si se cumplen las condiciones correspondientes, avanzar en la compra de la planta azucarera y “alcanzar una escala adecuada dentro del sector”.
Según se supo, los principales referentes de la compañía mantienen negociaciones con Ricardo Sixto Ansonnaud, accionista principal del ingenio ubicado en el departamento Chicligasta. El monto de la operación rondaría los U$S40 millones.
Fuentes cercanas a la gestión indicaron que se espera concretar el proyecto hacia fines de febrero, como plazo estimado, con el objetivo de que Concepción y La Trinidad inicien la campaña de este año bajo una misma administración.
Según datos reportados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), La Trinidad molió 1,821 millón de toneladas de caña bruta durante los 151 días que duró la campaña 2025, con un rendimiento fabril del 8,4%. La producción alcanzó las 154.570 toneladas de "azúcar equivalente": unas 94.600 toneladas de azúcar blanco. Mientras que la destilería produjo 35 millones de litros de alcohol.
El 30 de diciembre de 2025, Ingenios de Tucumán oficializó la adquisición del ingenio Concepción por un monto cercano a los US$ 100 millones, contemplando únicamente la planta ubicada en Banda del Río Salí. En tanto, el sector azucarero ya registraba varias adquisiciones: en mayo, Salta Refrescos tomó el control del ingenio Bella Vista con una inversión de aproximadamente US$ 31,2 millones, administrando la planta, mientras que las operaciones de la destilería quedaron bajo el grupo Minetti, junto con la deshidratadora de bioetanol. Otra fábrica de este grupo es el ingenio Famaillá.