La zafra 2026 entra en su etapa final: el primer ingenio de Tucumán terminó la molienda

La zafra sucroalcoholera 2026 comienza a transitar su etapa final en el NOA, con los primeros ingenios en concluir sus operaciones de molienda. En Tucumán, el ingenio Ñuñorco se convirtió en el primero de los 14 establecimientos que estaban en actividad en finalizar la campaña, este 10 de noviembre. En tanto, en Jujuy, las fábricas dieron por concluida la cosecha y molienda de caña de azúcar.