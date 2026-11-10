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La zafra 2026 entra en su etapa final: el primer ingenio de Tucumán terminó la molienda

Este martes, el ingenio Ñuñorco informó que había concluido su proceso de molienda, según el Ipaat. En tanto, Jujuy ya finalizó la cosecha y molienda de caña de azúcar.

Molienda de caña de azúcar en el ingenio Ledesma.
Molienda de caña de azúcar en el ingenio Ledesma.
Por Redacción Economía 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El ingenio Ñuñorco se convirtió este 10 de noviembre en el primero de Tucumán en finalizar la molienda de la zafra 2026 al completar su ciclo productivo de caña.
  • La campaña azucarera ya cerró en Jujuy y suma a nivel nacional más de 24,5 millones de toneladas de caña procesadas, con 1,7 millones de toneladas de azúcar.
  • Tras concluir la molienda, las fábricas continuarán elaborando bioetanol para combustibles a la espera de los balances finales de los 13 ingenios tucumanos restantes.
Resumen generado con IA

La zafra sucroalcoholera 2026 comienza a transitar su etapa final en el NOA, con los primeros ingenios en concluir sus operaciones de molienda. En Tucumán, el ingenio Ñuñorco se convirtió en el primero de los 14 establecimientos que estaban en actividad en finalizar la campaña, este 10 de noviembre. En tanto, en Jujuy, las fábricas dieron por concluida la cosecha y molienda de caña de azúcar. 

El acumulado a nivel nacional alcanza las 24,5 millones de toneladas, según datos suministrados por el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat).

Las dos realidades de la zafra 2026 en el NOA: Ledesma terminó su campaña y Tucumán sigue condicionado por las lluvias

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En el territorio jujeño, Ledesma fue la primera planta fabril de la región en concluir la campaña productiva. La empresa finalizó sus tareas de molienda el pasado 7 de noviembre, tras completar 165 días de actividad. No obstante, la planta continúa operando en otras áreas industriales, principalmente en la producción de alcohol y en los procesos de refinación de azúcar.

El ingenio Río Grande comunicó el cierre de su campaña el 9 de noviembre, luego de 134 días de actividad. Al igual que otras plantas del sector, mantendrá en funcionamiento las operaciones vinculadas a la elaboración de alcohol.

Representantes del ingenio La Esperanza informaron al Ipaat que el proceso de molienda de esta campaña finalizaba con 163 días de actividad. Con este anuncio, la provincia de Jujuy  ha concluido la cosecha y molienda de caña  de azúcar de la campaña 2026.

En Tucumán, el ingenio Ñuñorco se convirtió en el primero de la provincia en finalizar sus tareas de molienda correspondientes a la zafra 2026, este 10 de noviembre.

Los resultados definitivos de producción de cada establecimiento serán dados a conocer una vez que las empresas completen los correspondientes procesos de cierre y liquidación de fábrica.

Avance de la zafra en Argentina

Hasta ahora, se registra una molienda acumulada de 24.578.210 toneladas de caña bruta. 

Sobre la producción, los ingenios del país elaboraron 1.786.261 toneladas de azúcar físico, mientras que la actividad sucroalcoholera alcanzó una producción de 464.687.744 litros de alcohol hidratado y 306.457.752 litros de alcohol anhidro (bioetanol), destinado principalmente al corte obligatorio con combustibles.

Datos de Ledesma

Ledesma finalizó la zafra 2026 con un balance positivo, marcada como una de las más destacadas campañas de los últimos cinco años en términos de producción de caña de azúcar por hectárea. Este rendimiento fue posible gracias a un mayor tonelaje de caña y a una destacada mejora en el rendimiento de la caña fuente. 

La zafra se extendió por 165 días, logrando cosechar un total de 3.432.751 toneladas de caña (2.988.667 toneladas correspondientes a frentes propios). En cuanto a la participación de terceros, se procesaron 444.084 toneladas que representan el 13%, distribuida en dos tercios cosechados por frentes contratados y un tercio aportado por cañeros independientes. Desde Ledesma, se prevé seguir ampliando la participación de cañeros. 

Los frentes de cosecha -compuestos por 11 frentes propios más frentes de contratistas y camiones- demostraron una gran eficiencia. Las máquinas respondieron de manera óptima hasta el último día, registrando indicadores de alta productividad con más del 50% del tiempo efectivo de corte y cerca del 80% del tiempo en operación. Por su parte, la plena disponibilidad de la flota de camiones aseguró un flujo constante hacia la fábrica, sin registrar faltas de materia prima atribuibles a la logística. 

Aprovechando el bagazo almacenado durante esta zafra, se proyecta la producción de 101.500 toneladas de papel embalado, reafirmando el compromiso con la economía circular y el aprovechamiento integral de los subproductos.

Desafíos climáticos y superación  

El ciclo productivo presentó un arranque desafiante durante el primer mes debido a las abundantes lluvias, lo que generó complicaciones operativas iniciales. Gracias a una sólida gestión logística, estas dificultades se superaron con éxito, permitiendo finalizar la cosecha en los plazos previstos sin retrasos mayores. 

Perspectivas hacia la campaña 2027 

Con el ciclo productivo permanentemente en marcha, las expectativas para el próximo período se centran en mantener la estrategia de optimizar el riego ante precipitaciones suficientes. Entre los desafíos para 2027 se destaca la consolidación del proyecto de aplicación localizada de vinaza, una innovación que optimiza la nutrición de los cultivos y permite seguir mejorando la eficiencia productiva. 

Jugo de limón: resultados positivos 

En un contexto internacional de alta volatilidad para la fruta fresca, la campaña 2026 del Negocio Frutas y Jugos continúa apostando al crecimiento hacia la industria con el jugo de limón como producto destacado del año.

Durante la temporada se terminarán cosechando unas 124.400 toneladas de fruta, de las cuales 17.000 toneladas de limón y naranja ya fueron destinadas a la exportación de fruta fresca a Europa, Estados Unidos y otros mercados, y el resto se destinó a la industria, donde se elaboraron jugos concentrados y aceites esenciales para clientes de todo el mundo. 

Asimismo, la decisión de embalar menos fruta y cerrar antes la campaña de fresco permitió evitar la etapa de mayor caída de precios en Europa, mientras que la calidad sanitaria de nuestra fruta se reflejó en buenos arribos a destino, consolidando el aporte de esta actividad al Complejo Agroindustrial de Ledesma.

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