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Menú semanal de siete días sin gluten: la combinación perfecta para una alimentación completa

La planificación reúne ingredientes fáciles de conseguir y opciones para cubrir los requerimientos nutricionales en cada comida del día.

Comer sin gluten ayuda a desinflamar el sistema digestivo.
Comer sin gluten ayuda a desinflamar el sistema digestivo. Imagen generada con inteligencia artificial
Por Redacción Sociedad 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Un plan nutricional de siete días sin gluten fue presentado en Argentina para garantizar una alimentación equilibrada a personas con celiaquía o intolerancias.
  • El esquema organiza cuatro comidas diarias combinando proteínas, verduras y harinas alternativas locales, como maíz y mandioca, facilitando la absorción de nutrientes esenciales.
  • Esta planificación busca simplificar la rutina doméstica, abaratar costos con ingredientes accesibles y mejorar la calidad de vida y salud digestiva a largo plazo.
Resumen generado con IA

Un menú semanal sin gluten permite organizar una alimentación variada, equilibrada y nutritiva sin recurrir a productos elaborados con trigo, avena no certificada, cebada o centeno. Además de ser indispensable para las personas con celiaquía, una planificación de estas características puede facilitar la incorporación de alimentos frescos, mejorar la calidad de las comidas y evitar la monotonía alimentaria.

Menú semanal sin harina: cuatro recetas fáciles, proteicas y económicas

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Para conseguir un buen equilibrio nutricional, es importante combinar todos los grupos alimenticios. Las carnes, los pescados, los huevos y las legumbres aportan proteínas; los lácteos contribuyen con calcio; mientras que las frutas, verduras, semillas y frutos secos ofrecen vitaminas, minerales, fibra y grasas saludables. El arroz, el maíz, la quinoa y la papa completan el aporte energético.

La clave está en aprovechar las propiedades y complementariedades de cada alimento. Por ejemplo, combinar legumbres con vegetales ricos en vitamina C favorece la absorción del hierro, mientras que incorporar pescados grasos, nueces y semillas permite sumar omega-3. Con ingredientes fáciles de conseguir en Argentina, es posible organizar siete días de comidas completas y libres de gluten.

Menú semanal saludable: siete días sin gluten

Lunes

Desayuno: dos huevos revueltos con palta, una rodaja de pan casero de chía y lino sin gluten y un vaso de leche o yogur natural.

Colación: yogur natural con nueces picadas y frutillas.

Almuerzo: pechuga de pollo a la plancha con quinoa, calabaza asada y ensalada de espinaca, tomate y morrón rojo condimentada con limón y aceite de oliva.

Merienda: galletas de arroz con ricota, semillas de zapallo y una mandarina.

Cena: merluza al horno con puré de batata y brócoli al vapor con aceite de oliva.

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Martes

Desayuno: yogur natural con banana poco madura, semillas de chía molidas, almendras y copos de maíz sin gluten.

Colación: una manzana con una cucharada de pasta de maní natural.

Almuerzo: guiso de lentejas con carne magra, zanahoria, cebolla, ajo, tomate y morrón rojo. Acompañar con ensalada fresca condimentada con limón.

Merienda: arepitas de harina de maíz con queso fresco y rodajas de tomate.

Cena: tortilla de zucchini, cebolla y espinaca con huevo y queso. Acompañar con arroz integral y ensalada de remolacha.

Miércoles

Desayuno: pan casero de chía, lino y harina de almendras con ricota, una naranja y un vaso de leche.

Colación: un huevo duro y un kiwi.

Almuerzo: sardinas al horno o en conserva al natural, con papas, chauchas salteadas y ensalada de repollo morado con limón.

Merienda: panqueques de harina de arroz y huevo con pasta de maní y frutillas.

Cena: morrón relleno con garbanzos, arroz integral, cebolla, tomate y queso gratinado. Agregar perejil fresco y limón al servir.

Jueves

Desayuno: polenta cremosa preparada con leche, acompañada de queso fresco, nueces picadas y una fruta de estación.

Colación: yogur natural con semillas de zapallo y damascos deshidratados.

Almuerzo: albóndigas caseras de carne magra con salsa de tomate natural, arroz integral y zucchini al horno con ajo.

Merienda: tostadas de arroz con palta y queso cottage, acompañadas de kiwi.

Cena: tarta de espinaca, puerro y ricota con masa de harina de maíz y fécula de mandioca. Acompañar con ensalada de tomate y zanahoria con limón.

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Viernes

Desayuno: omelette de champiñones y queso, una tostada de pan sin gluten con semillas y una naranja.

Colación: una pera con un puñado de almendras.

Almuerzo: ensalada tibia de pollo, quinoa, choclo, palta, tomate, zanahoria y semillas de girasol con aceite de oliva y limón.

Merienda: licuado de leche, yogur natural, frutillas, chía molida y nueces.

Cena: hamburguesas caseras de atún y papa al horno con ensalada de hojas verdes, tomate y huevo duro.

Sábado

Desayuno: crepes de fécula de mandioca rellenos de huevo revuelto, queso fresco y palta. Acompañar con una fruta cítrica.

Colación: durazno con yogur natural y nueces.

Almuerzo: bife magro a la plancha con puré de calabaza y papa. Acompañar con ensalada de rúcula, tomate y morrón rojo condimentada con limón.

Merienda: muffins caseros de harina de almendras, cacao amargo y semillas de lino, acompañados de yogur natural.

Cena: curry de garbanzos con leche de coco, zanahoria, zucchini, espinaca, cebolla y ajo. Acompañar con arroz yamaní.

Domingo

Desayuno: panqueques de ricota y harina de arroz con frutillas, semillas de chía y un toque de miel. Acompañar con leche.

Colación: hummus casero con bastones de zanahoria y pepino. Agregar unas gotas de limón.

Almuerzo: pollo al horno con papas, batatas, cebolla y zanahorias asadas. Acompañar con ensalada de hojas verdes, tomate y morrón.

Merienda: pudding de chía preparado con leche, cacao amargo y frutillas, con almendras picadas.

Cena: pizza casera con masa de harina de maíz y fécula de mandioca, cubierta con salsa de tomate, mozzarella, espinaca y champiñones. Acompañar con una ensalada fresca.

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