Menú semanal de siete días sin gluten: la combinación perfecta para una alimentación completa

Un menú semanal sin gluten permite organizar una alimentación variada, equilibrada y nutritiva sin recurrir a productos elaborados con trigo, avena no certificada, cebada o centeno. Además de ser indispensable para las personas con celiaquía, una planificación de estas características puede facilitar la incorporación de alimentos frescos, mejorar la calidad de las comidas y evitar la monotonía alimentaria.