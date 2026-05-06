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Pan de garbanzos: la receta sin gluten y alta en proteína lista en 30 minutos

Reemplazar el pan de harina refinada puede ser muy sencillo con una versión suave, esponjosa y alta en calidad nutricional.

Cómo hacer pan de garbanzos en pocos minutos. Cómo hacer pan de garbanzos en pocos minutos. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Se difundió una receta de pan de garbanzos sin gluten y alta en proteínas que se prepara en 30 minutos, ideal para reemplazar harinas refinadas y mejorar la nutrición diaria.
  • La preparación utiliza legumbres cocidas, huevos y semillas, aportando fibra y minerales. Surge como una alternativa económica y saludable avalada por expertos en nutrición.
  • Esta tendencia refleja el crecimiento de dietas inclusivas para celíacos y el interés por alimentos de bajo índice glucémico que favorecen el control de peso y la salud integral.
Resumen generado con IA

Aunque la versión más extendida sea con harina, existen muchas maneras de preparar pan. Así surgen recetas que reemplazan los productos refinados y que agregan un extra al perfil de los ingredientes: se vuelven más saciantes, sanos, nutritivos y también más económicos. Una manera de convertir este clásico en uno más saludable es preparar su versión a base de garbanzos.

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Al hablar de legumbres, existen pocas tan conocidas como los garbanzos. Predominantes en la gastronomía local de países del Medio Oriente y el Norte de África (como el famoso hummus), estos pequeños granos no solo combinan muy bien en una gran variedad de recetas, sino que además son vehículos de nutrientes desde hace milenios.

Beneficios nutricionales del garbanzo

De acuerdo con los expertos de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), estos granos son fuente de «proteínas de origen vegetal, calcio, potasio, hierro, fósforo, magnesio, folatos, niacina, vitamina B6 y vitamina E».

Adicionalmente, proporcionan fibra soluble e insoluble. Este aporte proteico vegetal, sumado a su gran cantidad de componentes fibrosos, ayuda al control glucémico y del peso corporal mediante la supresión del apetito y la ingesta de energía.

Esta alternativa es alta en nutrientes y se ajusta a una gran variedad de dietas, ya que no contiene harinas ni gluten; al tener un índice glucémico bajo, ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre a raya. Su textura, esponjosa y suave, hace que reemplazar la hogaza regular por esta variante sea bastante simple. La receta compartida por el creador de contenido gastronómico Marc Ballo (@lacucharallena) es muy fácil de preparar y requiere de pocos ingredientes.

Cómo preparar pan de garbanzos en mínimos pasos

Para obtener un resultado óptimo, el secreto reside en el procesado de la legumbre, logrando una masa homogénea que sorprende por su versatilidad. Esta preparación no solo es una alternativa inclusiva para celíacos, sino también un aliado para quienes buscan sumar practicidad a su rutina alimentaria sin resignar sabor.

A continuación, los pasos y elementos necesarios para realizar este pan en casa:

Ingredientes:

  • 350 gramos de garbanzos cocidos
  • 4 huevos
  • 1 cda de polvo de hornear
  • 2 cdas de aceite de oliva virgen extra
  • 2 cdas de jugo de limón
  • 1 cdta de sal
  • Semillas de sésamo, lino y calabaza

Batí todos los ingredientes y colocá en un molde enmantecado. Añadí la mezcla y esparcí en la superficie semillas al gusto.

Cociná por 25 minutos en la airfryer a 180°C o en el horno por 30 minutos a la misma temperatura y ¡listo! así de sencillo tenés tu pan para incluir en el desayuno o meriendas.

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