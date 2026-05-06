Pan de garbanzos: la receta sin gluten y alta en proteína lista en 30 minutos

Esta alternativa es alta en nutrientes y se ajusta a una gran variedad de dietas, ya que no contiene harinas ni gluten; al tener un índice glucémico bajo, ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre a raya. Su textura, esponjosa y suave, hace que reemplazar la hogaza regular por esta variante sea bastante simple. La receta compartida por el creador de contenido gastronómico Marc Ballo (@lacucharallena) es muy fácil de preparar y requiere de pocos ingredientes.