Menú semanal saludable: siete desayunos y siete colaciones para evitar el hambre entre comidas

Resumen para apurados
- Especialistas en salud presentaron esta semana un menú con siete desayunos y colaciones para evitar el hambre entre comidas gracias a una óptima combinación de nutrientes.
- La propuesta combina proteínas, fibra y grasas saludables presentes en huevos, frutos secos y palta, reemplazando a los ultraprocesados y harinas refinadas habituales.
- Planificar estas ingestas permite regular el apetito a largo plazo y mejora la respuesta metabólica, previniendo hábitos alimenticios perjudiciales para la salud diaria.
Un desayuno saludable y saciante debe combinar distintos grupos de alimentos para aportar energía, nutrientes y favorecer la sensación de plenitud durante varias horas. Hacer una buena selección de ingredientes es mucho más saludable que picar a lo largo de la mañana. Además, es posible agregar colaciones que sean igualmente deliciosas y saludables.
Las proteínas cumplen un papel fundamental en este proceso, por lo que conviene incluir huevos, yogur natural, quesos, ricota o frutos secos. También es importante incorporar grasas saludables, presentes en la palta, las semillas, las nueces y el aceite de oliva, que contribuyen a prolongar la saciedad. La cantidad y la calidad de los alimentos también influyen en la respuesta del organismo después de comer.
Fibras y proteínas en el desayuno saciante
Otro componente indispensable de un desayuno equilibrado es la fibra, que se encuentra en las frutas enteras, las verduras, las semillas y los cereales integrales. Al hidratarse correctamente, aumenta su tamaño en el estómago, generando una mayor sensación de saciedad. Su consumo favorece la digestión y contribuye a regular el apetito.
A su vez, combinar distintos tipos de alimentos permite obtener una comida nutricionalmente completa, en lugar de recurrir a preparaciones basadas principalmente en azúcares o harinas refinadas. La variedad de ingredientes, las porciones adecuadas y la inclusión de lácteos ayudan a construir un desayuno capaz de sostener la energía y evitar el hambre prematura antes del almuerzo.
Desayunos y colaciones para no picar a media mañana
Lunes
- Desayuno
½ palta con limón y aceite de oliva.
1 porción de pan casero de chía, lino y almendras.
Café, té o mate sin azúcar.
- Colación
1 cucharada de nueces picadas.
Frutillas y canela.
Martes
- Desayuno
100 g de ricota.
1 cucharada de chía y otra de semillas de calabaza.
Arándanos o frambuesas.
15 g de almendras.
- Colación
Bastones de zanahoria.
Un puñado pequeño de pistachos.
Miércoles
- Desayuno
½ taza de yogur natural sin azúcar.
½ palta.
1 kiwi.
- Colación
Un puñado de nueces.
Jueves
- Desayuno
2 huevos pasados por agua.
Pepino y tomate con aceite de oliva.
1 tostada de pan de semillas.
1 mandarina.
- Colación
1 cucharada de pasta de maní 100%.
Cacao amargo y canela.
Viernes
- Desayuno
150 g de yogur griego natural como acompañamiento.
Frutos rojos.
1 cucharada de manteca de almendras.
Canela y esencia de vainilla.
- Colación
2 galletitas caseras de semillas.
Sábado
- Desayuno
80 g de salmón o trucha.
Queso untable natural.
½ palta.
Tomates cherry y semillas de sésamo.
- Colación
Frambuesas o frutillas.
10 g de avellanas.
Domingo
- Desayuno
1 porción de pan de semillas.
½ palta.
1 yogur natural con lino molido.
- Colación
Un puñado de almendras.