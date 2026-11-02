Menú semanal saludable: siete desayunos y siete colaciones para evitar el hambre entre comidas

Las proteínas cumplen un papel fundamental en este proceso, por lo que conviene incluir huevos, yogur natural, quesos, ricota o frutos secos. También es importante incorporar grasas saludables, presentes en la palta, las semillas, las nueces y el aceite de oliva, que contribuyen a prolongar la saciedad. La cantidad y la calidad de los alimentos también influyen en la respuesta del organismo después de comer.