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Menú semanal saludable: siete desayunos y siete colaciones para evitar el hambre entre comidas

Una buena combinación de proteínas, fibras y grasas saludables ayuda a sostener la energía y reducir el picoteo entre comidas.

Evitar el picoteo entre el desayuno y el almuerzo es posible con un menú semanal planificado.
Evitar el picoteo entre el desayuno y el almuerzo es posible con un menú semanal planificado. Imagen generada con inteligencia artificia.
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en salud presentaron esta semana un menú con siete desayunos y colaciones para evitar el hambre entre comidas gracias a una óptima combinación de nutrientes.
  • La propuesta combina proteínas, fibra y grasas saludables presentes en huevos, frutos secos y palta, reemplazando a los ultraprocesados y harinas refinadas habituales.
  • Planificar estas ingestas permite regular el apetito a largo plazo y mejora la respuesta metabólica, previniendo hábitos alimenticios perjudiciales para la salud diaria.
Resumen generado con IA

Un desayuno saludable y saciante debe combinar distintos grupos de alimentos para aportar energía, nutrientes y favorecer la sensación de plenitud durante varias horas. Hacer una buena selección de ingredientes es mucho más saludable que picar a lo largo de la mañana. Además, es posible agregar colaciones que sean igualmente deliciosas y saludables.

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Las proteínas cumplen un papel fundamental en este proceso, por lo que conviene incluir huevos, yogur natural, quesos, ricota o frutos secos. También es importante incorporar grasas saludables, presentes en la palta, las semillas, las nueces y el aceite de oliva, que contribuyen a prolongar la saciedad. La cantidad y la calidad de los alimentos también influyen en la respuesta del organismo después de comer.

Fibras y proteínas en el desayuno saciante

Otro componente indispensable de un desayuno equilibrado es la fibra, que se encuentra en las frutas enteras, las verduras, las semillas y los cereales integrales. Al hidratarse correctamente, aumenta su tamaño en el estómago, generando una mayor sensación de saciedad. Su consumo favorece la digestión y contribuye a regular el apetito.

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A su vez, combinar distintos tipos de alimentos permite obtener una comida nutricionalmente completa, en lugar de recurrir a preparaciones basadas principalmente en azúcares o harinas refinadas. La variedad de ingredientes, las porciones adecuadas y la inclusión de lácteos ayudan a construir un desayuno capaz de sostener la energía y evitar el hambre prematura antes del almuerzo.

Desayunos y colaciones para no picar a media mañana

Lunes

  • Desayuno

½ palta con limón y aceite de oliva.

1 porción de pan casero de chía, lino y almendras.

Café, té o mate sin azúcar.

  • Colación

1 cucharada de nueces picadas.

Frutillas y canela.

Martes

  • Desayuno

100 g de ricota.

1 cucharada de chía y otra de semillas de calabaza.

Arándanos o frambuesas.

15 g de almendras.

  • Colación

Bastones de zanahoria.

Un puñado pequeño de pistachos.

Miércoles

  • Desayuno

½ taza de yogur natural sin azúcar.

½ palta.

1 kiwi.

  • Colación

Un puñado de nueces.

Jueves

  • Desayuno

2 huevos pasados por agua.

Pepino y tomate con aceite de oliva.

1 tostada de pan de semillas.

1 mandarina.

  • Colación

1 cucharada de pasta de maní 100%.

Cacao amargo y canela.

Viernes

  • Desayuno

150 g de yogur griego natural como acompañamiento.

Frutos rojos.

1 cucharada de manteca de almendras.

Canela y esencia de vainilla.

  • Colación

2 galletitas caseras de semillas.

Sábado

  • Desayuno

80 g de salmón o trucha.

Queso untable natural.

½ palta.

Tomates cherry y semillas de sésamo.

  • Colación

Frambuesas o frutillas.

10 g de avellanas.

Domingo

  • Desayuno

1 porción de pan de semillas.

½ palta.

1 yogur natural con lino molido.

  • Colación

Un puñado de almendras.

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