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Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Con leche, leche en polvo y yogur natural se puede preparar una versión casera, cremosa y espesa, ideal para incorporar a desayunos y meriendas.

El yogur griego casero que podés preparar con leche, yogur y un ingrediente extra
El yogur griego casero que podés preparar con leche, yogur y un ingrediente extra Sous Vide
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas difundieron una receta accesible para elaborar yogur griego proteico en el hogar con tres ingredientes básicos, buscando mejorar la alimentación diaria.
  • El proceso requiere calentar la leche a 45 grados, mezclar, fermentar hasta 12 horas en un sitio templado y filtrar el suero para lograr la textura espesa característica.
  • Esta alternativa casera y económica permite acceder a opciones ricas en proteínas sin aditivos industriales, promoviendo hábitos de consumo más saludables y sostenibles.
Resumen generado con IA

Preparar yogur griego casero rico en proteína es más sencillo de lo que parece y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Con leche, leche en polvo y yogur natural se puede elaborar una preparación cremosa y espesa, ideal para sumar a desayunos, meriendas o distintas recetas.

La clave está en respetar la temperatura de la leche, dejar que la mezcla fermente durante varias horas y, finalmente, retirar parte del suero. Este último paso es el que permite obtener la textura característica del yogur griego.

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Además, la incorporación de leche en polvo puede aumentar el contenido de proteínas de la preparación, aunque el aporte nutricional final dependerá de los productos utilizados y de las cantidades.

Ingredientes para hacer yogur griego casero

Para preparar esta receta se necesitan solamente tres ingredientes:

  • 1 litro de leche: puede ser descremada, entera o una leche con mayor contenido proteico.
  • 4 o 5 cucharadas de leche en polvo: preferentemente descremada.
  • 1 yogur natural firme sin azúcar, de aproximadamente 120 a 150 gramos. Puede utilizarse uno clásico o tipo proteico.

Cómo hacer yogur griego casero paso a paso

1. Calentar la leche

Colocar el litro de leche en una olla y agregar la leche en polvo. Mezclar bien hasta que no queden grumos.

Calentar a fuego medio hasta alcanzar aproximadamente 40-45°. La leche debe estar caliente, pero no hirviendo. Si no se cuenta con un termómetro de cocina, debe sentirse caliente al tacto sin llegar a quemar.

2. Incorporar el yogur natural

Retirar la olla del fuego. Colocar una pequeña cantidad de la leche tibia en el recipiente donde está el yogur natural y mezclar para templarlo.

Luego, incorporar esa preparación al resto de la leche y revolver suavemente hasta integrar todos los ingredientes.

3. Dejar fermentar

Pasar la mezcla a un recipiente limpio con tapa. También puede utilizarse un termo previamente entibiado.

La preparación debe mantenerse en un lugar cálido y protegido de cambios bruscos de temperatura durante 8 a 12 horas. Una alternativa es colocarla dentro del horno apagado.

Durante este período se producirá la fermentación y la mezcla adquirirá la consistencia característica del yogur.

4. Colar para obtener el yogur griego

Una vez terminada la fermentación, el resultado será un yogur natural. Para convertirlo en yogur griego hay que eliminar parte del suero.

Colocar un colador de malla fina sobre un recipiente y cubrirlo con un paño limpio o una gasa. Volcar allí el yogur y llevarlo a la heladera.

Dejar que escurra durante 3 a 6 horas, dependiendo de la consistencia buscada. Si se quiere un yogur más espeso y cremoso, puede dejarse durante toda la noche.

El resultado será un yogur griego casero, más espeso y concentrado, listo para consumir. Puede conservarse refrigerado en un recipiente limpio y cerrado.

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