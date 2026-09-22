Menú semanal sin harina: cuatro recetas fáciles, proteicas y económicas

Adoptar este tipo de preparaciones aporta grandes beneficios para la salud digestiva y ayuda a mantener niveles estables de energía durante todo el día. Al sustituir la harina común por vegetales frescos como el zucchini y la zanahoria, o por harinas de frutos secos y bases proteicas como el yogur griego y el huevo, se reduce la inflamación abdominal y se prolonga la saciedad de forma natural, evitando los picoteos innecesarios.