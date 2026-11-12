Ley de Financiamiento Universitario: docentes de la Universidad Tecnológica ratificaron dos jornadas de paro

En ese sentido, Mozzi recuperó otra de las definiciones del Pontífice sobre el papel de las organizaciones gremiales: “El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz”. A partir de esa reflexión, cuestionó al Gobierno nacional y afirmó que “busca romper los sindicatos y cualquier asociación de trabajadores que defienda los derechos de los mismos”.