Ley de Financiamiento Universitario: docentes de la Universidad Tecnológica ratificaron dos jornadas de paro

Resumen para apurados
- Docentes de la UTN ratificaron un paro para este jueves y el lunes 16 en todo el país, en reclamo de mejoras salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
- La protesta suspenderá clases en 30 facultades regionales. El gremio denuncia el incumplimiento de la norma ratificada por el Congreso, que el Ejecutivo mantiene judicializada.
- La continuidad del plan de lucha universitario y el conflicto presupuestario para 2025 quedan atados a la resolución judicial sobre la actualización de los sueldos docentes.
La Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) ratificó, mediante un comunicado, las dos jornadas de paro previstas para este jueves y el lunes 16 de noviembre.
Las medidas, que se cumplirán sin asistencia a los lugares de trabajo, forman parte de un plan de lucha en reclamo de mejoras salariales, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y definiciones sobre el presupuesto del próximo año.
“Es una vergüenza que el Gobierno nacional siga sin cumplir la ley y muy doloroso que nuestros colegas docentes se tengan que ir de la universidad porque tienen la heladera vacía”, expresó el secretario general de Fagdut, Ricardo Mozzi.
En el documento, la federación también hizo referencia a las palabras del papa León XIV durante su discurso inaugural, en el que destacó la importancia de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación para que los jóvenes puedan proyectar su futuro en la Argentina.
En ese sentido, Mozzi recuperó otra de las definiciones del Pontífice sobre el papel de las organizaciones gremiales: “El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz”. A partir de esa reflexión, cuestionó al Gobierno nacional y afirmó que “busca romper los sindicatos y cualquier asociación de trabajadores que defienda los derechos de los mismos”.
Según lo informado por Fagdut, durante las dos jornadas de protesta no habrá clases presenciales ni virtuales en las 30 facultades regionales de la UTN, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Centro de Estudios Bariloche.
Por último, el comunicado se refirió al conflicto judicial por la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la actualización de los salarios de docentes y no docentes. El reclamo continúa en la Justicia luego de que el Poder Ejecutivo presentara una nueva apelación.
Al respecto, Mozzi recordó que la norma fue votada y ratificada por el Congreso y que obtuvo el respaldo de la Justicia en dos instancias.