Política

El ex rector Sergio Pagani será delegado de la UNT en YMAD

El Consejo Superior aprobó por unanimidad el pedido del rector Sergio Mohamed para que su antecesor vaya a integrar el ente minero.

SESIÓN. Ayer hubo amplio acuerdo para el nombramiento de Pagani.
SESIÓN. Ayer hubo amplio acuerdo para el nombramiento de Pagani.
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El Consejo Superior de la UNT designó ayer por unanimidad al exrector Sergio Pagani como delegado ante YMAD en Tucumán para defender los intereses institucionales.
  • La propuesta del rector Mohamed llega tras la salida de Pagani del rectorado en mayo. Asumirá el 23 de noviembre en reemplazo de Domingo Marchese, con mandato por cuatro años.
  • Se exigió transparencia e informes periódicos de su gestión, mientras la minera busca diversificarse a la energía y sostener las utilidades del 40% para la universidad.
Resumen generado con IA

El ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio José Pagani, será nombrado delegado por la UNT en el ente Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, según aprobó ayer por unanimidad el Consejo Superior, tras analizar el pedido del rector Sergio Mohamed.

Fue el primer tema planteado en la sesión de ayer del Consejo Superior. En la nota de pedido, el rector Mohamed dijo que “los antecedentes académicos y profesionales, la trayectoria institucional, su formación y experiencia en gestión constituyen sólidos fundamentos para sustentar la presente propuesta”, en tanto permiten reconocer en el ingeniero Pagani “las condiciones de idoneidad y capacidad necesarias para asumir responsabilidades inherentes a la representación de la UNT ante YMAD, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos entre ambas institucones y a la defensa de los intereses de esta casa de esudios”.

Luego dijo a LA GACETA que “desde siempre es el que más conoce YMAD; el que mejor se ha plantado frente al gobierno de Catamarca cuando hemos hecho el nuevo estatuto del ente minero; el que pidió que los temas importantes decididos en YMAD lo sean por cuatro votos y el que más ha trabajado para recuperar el porcentaje del 40% de utilidades mineras para la UNT”. “También -añadió- fue protagonista de los nuevos aires de la empresa, que no solamente se va a dedicar a la explotación minera, sino que va a incursionar en ámbitos de la energía y otras actividades. Esas propuestas fueron, en gran parte, impulsadas por él”.

Sergio Pagani Sergio Pagani

Desde el 23

Pagani, que había terminado su mandato en mayo y que se despidió discretamente de la Universidad en medio de los desajustes producidos con el conflicto judicial cuando la Justicia Federal rechazó su proyecto de presentarse a un tercer mandato como rector, regresará a estas nuevas funciones para la UNT a partir del 23 de noviembre, cuando vence el mandato del delegado Domingo Marchese. Pagani estará cuatro años en estas funciones y trabajará con el otro delegado por la UNT, José Roberto Toledo.

En el Consejo Superior el consejero Mateo Bauzá, antes de decir que estaba de acuerdo con la propuesta, pidió “que el ingeniero Pagani informe periódicamente en el Consejo Superior sobre lo que se resuelva en el directorio (de YMAD) de modo que la representación se ejerza con la transparencia que la Universidad se merece”. Luego el consejero Alejandro Ríos dijo que YMAD “es un tema poliédrico y sometido a múltiples opiniones” y que “se siguen publicando muchas barbaridades con respecto a este tema”. Planteó que la UNT “tiene los medios, el poder de fuego y los recursos para dar a conocer a la sociedad” lo que sucede al respecto. Mohamed aseguró que hay voluntad de que “cada peso que se gaste con fondos de YMAd va a tener trazabilidad y transparencia”. Luego se aprobó por unanimidad el nombramiento de Pagani.

También se autorizó que se nombre síndicos titulares en YMAD a Domingo Marchese y al abogado Luis Alfredo López -profesor asociado en Derecho administrativo en la Facultad de Derecho y asesor en Asuntos Jurídicos en EDET-.

Síndicos en Canal 10

Además, se aprobó como síndicos en Canal 10 a Ricardo Sanjuán Quirós y a Matías Naufe Romano Norry (suplentes, César Darío Bravo y Celina María Mena) y también se autorizó el nuevo plan de estudios (el tercero) de la carrera de Medicina Veterinaria.

En la sesión se acordó una prórroga hasta marzo para estudiantes del plan 91 que deben hasta tres créditos. Se trataba de la quinta  prórroga concedida desde 2013. Hubo un pedido de estudiantes para que también se autorizara a quienes debían hasta ocho créditos (tres materias) pero eso fue rechazado.

Temas Universidad Nacional de TucumánSergio Pagani
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