El ex rector Sergio Pagani será delegado de la UNT en YMAD

En el Consejo Superior el consejero Mateo Bauzá, antes de decir que estaba de acuerdo con la propuesta, pidió “que el ingeniero Pagani informe periódicamente en el Consejo Superior sobre lo que se resuelva en el directorio (de YMAD) de modo que la representación se ejerza con la transparencia que la Universidad se merece”. Luego el consejero Alejandro Ríos dijo que YMAD “es un tema poliédrico y sometido a múltiples opiniones” y que “se siguen publicando muchas barbaridades con respecto a este tema”. Planteó que la UNT “tiene los medios, el poder de fuego y los recursos para dar a conocer a la sociedad” lo que sucede al respecto. Mohamed aseguró que hay voluntad de que “cada peso que se gaste con fondos de YMAd va a tener trazabilidad y transparencia”. Luego se aprobó por unanimidad el nombramiento de Pagani.