La UNT habilita su tercer comedor y prevé trasladar el de Filosofía y Letras

Resumen para apurados
- La UNT abrirá este martes su tercer comedor universitario en Jujuy 467, San Miguel de Tucumán, para asistir a estudiantes y personal de seis unidades académicas.
- Tras equiparse tras su inauguración en mayo, el espacio albergará a 220 comensales rotativos con menús accesibles financiados con $165 millones anuales de la universidad.
- El plan contempla licitar el traslado del comedor del Centro Prebisch para ganar capacidad y proyectar nuevas sedes para ampliar la cobertura comunitaria en Tucumán.
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) pondrá en funcionamiento un nuevo comedor universitario en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán. Se trata del comedor Juan Francisco Carreras, ubicado en Jujuy 467, que brindará servicios a estudiantes de las facultades de Medicina, Bioquímica, Artes, Ciencias Naturales, la Escuela de Enfermería y el Instituto Técnico. En paralelo, la casa de estudios proyecta trasladar el comedor del Centro Prebisch a otro sector para ampliar su capacidad.
Aunque el espacio de calle Jujuy fue inaugurado en mayo, su apertura al público se demoró por la necesidad de completar el equipamiento de las instalaciones. Durante los últimos meses se adquirieron materiales de cocina, mobiliario y televisores, entre otros elementos, para dejar el edificio en condiciones de funcionamiento.
En diálogo con LA GACETA, el secretario de Bienestar Estudiantil de la UNT, Gustavo Vitulli, confirmó que el comedor comenzará a funcionar el martes con servicios de desayuno y almuerzo. Los horarios serán de 8 a 11 y de 12 a 15, respectivamente. La merienda, en tanto, se sumará durante 2027.
"El comedor está al servicio de todos los chicos que se puedan acercar, tanto de las facultades como del Instituto Técnico. También pueden utilizar las instalaciones los docentes, no docentes y egresados que tengan alguna actividad dentro de la Universidad", señaló el funcionario.
El establecimiento cuenta con capacidad para 220 personas, aunque la circulación se organizará de manera rotativa para permitir el ingreso de nuevos comensales. "La idea es que sea un espacio de encuentro y que pueda dar respuesta a quienes pasan muchas horas dentro de las unidades académicas", remarcó Vitulli.
Los precios
En cuanto a los valores de las comidas, el funcionario explicó que la UNT mantiene una política de precios fijos durante todo el año académico. En 2026, el desayuno y la merienda cuestan $1.000, mientras que el almuerzo tiene un valor de $3.000.
"Nosotros mantenemos el precio que se establece a principio de año hasta que termina el ciclo. No hay modificaciones a lo largo del año. Buscamos que el servicio siga siendo accesible para los estudiantes", afirmó.
Con la incorporación de esta tercera sede, la Universidad destina alrededor de $165 millones anuales para sostener el funcionamiento de sus comedores. Según precisó Vitulli, ese monto corresponde al aporte institucional para los tres establecimientos y no contempla los salarios del personal no docente ni otros gastos vinculados con la logística.
Una deuda pendiente
La apertura del comedor Juan Francisco Carreras permitirá recuperar una presencia que la UNT había tenido décadas atrás en el centro de la ciudad. Vitulli recordó que durante los años 70 la institución llegó a contar con tres espacios de este tipo: uno en la Quinta Agronómica, otro en calle Ayacucho al 700, donde actualmente funciona la Escuela Técnica, y un tercero en calle Muñecas, frente a la Escuela Normal.
"Necesitábamos volver a contar con estos comedores. Son aportes que hace la Universidad y que pone al alcance de la comunidad. Representan un alivio para los estudiantes, docentes y no docentes", sostuvo.
Consultado sobre la posibilidad de habilitar un cuarto establecimiento o ampliar el servicio en otras zonas, como el área de la Facultad de Derecho, Vitulli reconoció que hubo conversaciones al respecto, aunque deberán retomarse tras el cambio de autoridades en el Rectorado.
"Siempre está la idea de acercar este tipo de servicios a la mayor cantidad posible de estudiantes. Son proyectos que pueden volver a ponerse sobre la mesa", indicó.
Para utilizar cualquiera de los comedores de la UNT es necesario tramitar personalmente el carnet correspondiente en las sedes habilitadas. Los ingresantes deben presentar una constancia de inscripción a la carrera y una fotocopia del DNI (frente y dorso). En el caso de los estudiantes regulares, se solicita una constancia de alumno regular actualizada y también la documentación personal.
Obras en el Prebisch
Por otra parte, Vitulli adelantó que se encuentra en proceso de licitación un proyecto de obras para el comedor del Centro Prebisch, que brinda atención a las facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Odontología y Educación Física.
La iniciativa contempla trasladar las instalaciones hacia el sector donde actualmente funcionan los foodtrucks, entre las facultades de Filosofía y Letras y Psicología. El objetivo es ampliar la capacidad del establecimiento y mejorar las condiciones de atención.
Ese comedor cumplió 12 años de funcionamiento y fue el primero que la UNT recuperó después de varias décadas sin contar con este tipo de servicios. Además, con los preparativos para la apertura de la nueva sede de calle Jujuy, también se renovaron materiales y equipamiento de cocina en el Centro Prebisch, que ofrece desayuno, almuerzo y cena.