La UNT habilita su tercer comedor y prevé trasladar el de Filosofía y Letras

Una deuda pendiente

La apertura del comedor Juan Francisco Carreras permitirá recuperar una presencia que la UNT había tenido décadas atrás en el centro de la ciudad. Vitulli recordó que durante los años 70 la institución llegó a contar con tres espacios de este tipo: uno en la Quinta Agronómica, otro en calle Ayacucho al 700, donde actualmente funciona la Escuela Técnica, y un tercero en calle Muñecas, frente a la Escuela Normal.