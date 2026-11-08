Política La Universidad Nacional de Tucumán habilitará su tercer comedor El nuevo espacio funcionará en Jujuy 467. Traslado de instalaciones en Filosofía y Letras. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL JUJUY 467. El nuevo comedor servirá a estudiantes de cinco facultades y una escuela preuniversitaria. (Foto: Medios UNT) Por Matias Argañaraz Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Universidad Nacional de Tucumán Tamaño texto Comentarios Lo más popular El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz Ranking notas premium La foto de Acevedo y Monteros, la invitación de Campero y un plan de "soluciones metropolitanas" El PJ de Tucumán aplaza su interna hasta después de las elecciones Desde gobernador hasta concejal: ¿cuáles son los requisitos para ser candidato en Tucumán? El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80