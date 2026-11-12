La Libertad Avanza confirmó a Ariel Silva como candidato a intendente de Burruyacu para 2027

Resumen para apurados
- La Libertad Avanza confirmó al emprendedor Ariel Silva como candidato a intendente de Burruyacú para 2027, con el fin de disputar el poder local y combatir el nepotismo.
- Con el respaldo de Lisandro Catalán, titular del partido en Tucumán, el anuncio se dio en redes, apostando por perfiles del sector privado ajenos a la política tradicional.
- La designación consolida la estrategia libertaria de ampliar su armado territorial en el interior provincial de cara a las elecciones generales de mayo de 2027.
La Libertad Avanza comenzó a definir sus candidatos para las elecciones provinciales de 2027 y sumó un nuevo nombre a su armado político en el interior de Tucumán. Ariel Silva, un emprendedor de 46 años proveniente del sector privado, fue confirmado como candidato a intendente de Burruyacu, con el respaldo de Lisandro Catalán, presidente del partido en la provincia.
El anuncio se conoció a través de las redes sociales, donde Silva agradeció la confianza del dirigente libertario y asumió el compromiso de representar al espacio en la contienda electoral del próximo 9 de mayo.
En su primera declaración como candidato, Silva apuntó contra la continuidad de una misma familia en la conducción del municipio y puso al nepotismo en el centro de sus cuestionamientos.
“Gracias, @catalanlisandro, por confiar en mí y darme esta enorme responsabilidad de ser candidato a intendente de Burruyacú. Una ciudad que hace años está gobernada por una misma familia. Vamos a terminar con este nepotismo”, expresó.
El respaldo político de Lisandro Catalán
Catalán, por su parte, celebró la incorporación de Silva al armado libertario y le manifestó su respaldo público. “¡Vamos con todo, Ariel! A pintar de violeta Burruyacú. Lo mejor está por venir”, publicó.
La designación se inscribe en la estrategia de La Libertad Avanza de ampliar su presencia territorial y presentar candidatos en distintos municipios tucumanos de cara a 2027. La apuesta por Silva también responde a la intención del espacio de incorporar dirigentes provenientes del ámbito privado y alejados de las estructuras tradicionales de la política.
Con esta confirmación, los libertarios comienzan a delinear su oferta electoral en el interior provincial, mientras avanzan en la construcción de una alternativa política para disputar el poder en los municipios tucumanos.