La Libertad Avanza confirmó a Ariel Silva como candidato a intendente de Burruyacu para 2027

La Libertad Avanza comenzó a definir sus candidatos para las elecciones provinciales de 2027 y sumó un nuevo nombre a su armado político en el interior de Tucumán. Ariel Silva, un emprendedor de 46 años proveniente del sector privado, fue confirmado como candidato a intendente de Burruyacu, con el respaldo de Lisandro Catalán, presidente del partido en la provincia.