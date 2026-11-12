Política

La Libertad Avanza confirmó a Ariel Silva como candidato a intendente de Burruyacu para 2027

El emprendedor de 46 años recibió el respaldo de Lisandro Catalán, titular del espacio libertario en Tucumán.

Ariel Silva, un emprendedor de 46 años, junto a Lisandro Catalán.
Ariel Silva, un emprendedor de 46 años, junto a Lisandro Catalán.
Por Redacción Política 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La Libertad Avanza confirmó al emprendedor Ariel Silva como candidato a intendente de Burruyacú para 2027, con el fin de disputar el poder local y combatir el nepotismo.
  • Con el respaldo de Lisandro Catalán, titular del partido en Tucumán, el anuncio se dio en redes, apostando por perfiles del sector privado ajenos a la política tradicional.
  • La designación consolida la estrategia libertaria de ampliar su armado territorial en el interior provincial de cara a las elecciones generales de mayo de 2027.
Resumen generado con IA

La Libertad Avanza comenzó a definir sus candidatos para las elecciones provinciales de 2027 y sumó un nuevo nombre a su armado político en el interior de Tucumán. Ariel Silva, un emprendedor de 46 años proveniente del sector privado, fue confirmado como candidato a intendente de Burruyacu, con el respaldo de Lisandro Catalán, presidente del partido en la provincia.

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El anuncio se conoció a través de las redes sociales, donde Silva agradeció la confianza del dirigente libertario y asumió el compromiso de representar al espacio en la contienda electoral del próximo 9 de mayo.

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En su primera declaración como candidato, Silva apuntó contra la continuidad de una misma familia en la conducción del municipio y puso al nepotismo en el centro de sus cuestionamientos.

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“Gracias, @catalanlisandro, por confiar en mí y darme esta enorme responsabilidad de ser candidato a intendente de Burruyacú. Una ciudad que hace años está gobernada por una misma familia. Vamos a terminar con este nepotismo”, expresó.

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El respaldo político de Lisandro Catalán

Catalán, por su parte, celebró la incorporación de Silva al armado libertario y le manifestó su respaldo público. “¡Vamos con todo, Ariel! A pintar de violeta Burruyacú. Lo mejor está por venir”, publicó.

La designación se inscribe en la estrategia de La Libertad Avanza de ampliar su presencia territorial y presentar candidatos en distintos municipios tucumanos de cara a 2027. La apuesta por Silva también responde a la intención del espacio de incorporar dirigentes provenientes del ámbito privado y alejados de las estructuras tradicionales de la política.

Con esta confirmación, los libertarios comienzan a delinear su oferta electoral en el interior provincial, mientras avanzan en la construcción de una alternativa política para disputar el poder en los municipios tucumanos.

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