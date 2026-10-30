Menem descartó una interna y le marcó la cancha a Bullrich: “El único candidato de LLA es Javier Milei”

Resumen para apurados
- Martín Menem afirmó este jueves en Diputados que Javier Milei será el único candidato de LLA en 2027, para frenar versiones sobre una postulación de Patricia Bullrich.
- Durante una charla de la FURP, el titular de la Cámara baja destacó el liderazgo 'único' de Milei y descartó una competencia interna frente a tensiones con Bullrich.
- La postura unifica al oficialismo tras la figura del mandatario para 2027 y delimita el margen de maniobra de dirigentes aliados en la conducción de la fuerza libertaria.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó que La Libertad Avanza (LLA) pueda tener una competencia interna para definir a su candidato presidencial en 2027. En medio de las tensiones entre Javier Milei y Patricia Bullrich, el dirigente riojano ratificó que el actual mandatario será el único postulante del espacio para las próximas elecciones.
“El único candidato de LLA es Javier Milei”, sostuvo Menem este jueves por la tarde-noche, durante una charla organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) en la Cámara de Diputados.
La declaración llegó cuando le consultaron sobre una eventual candidatura presidencial de Bullrich, actual jefa del bloque oficialista en el Senado. En su respuesta, el titular de la Cámara baja defendió la conducción de Milei y descartó cualquier posibilidad de que el partido presente dos postulantes para sucederlo.
Martín Menem defendió el liderazgo de Javier Milei
“Está claro, el liderazgo de Javier es único, irrepetible. No va a haber un fenómeno de un outsider como pasó en la Argentina, ni en el momento en que ocurrió y todos los condimentos que tiene”, afirmó.
Menem también elogió las capacidades intelectuales y académicas del Presidente y destacó el reconocimiento que, a su entender, recibe el país por su gestión.
“Su nivel académico, su nivel intelectual, lo que genera... La Argentina es premiada hoy con Javier Milei como presidente”, expresó.
En esa línea, consideró que esa circunstancia debe ser “aprovechada por todos los argentinos y no solamente por La Libertad Avanza”. Además, resaltó la convicción con la que el mandatario impulsa las transformaciones de su administración.
La definición de Menem sobre la candidatura de LLA en 2027
Para reforzar su postura, el dirigente recordó su doble responsabilidad partidaria: es vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional y presidente del espacio en La Rioja, su provincia.
“No hay dos candidatos a la presidencia en LLA. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de LLA es Javier Milei”, concluyó.