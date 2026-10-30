Menem descartó una interna y le marcó la cancha a Bullrich: “El único candidato de LLA es Javier Milei”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó que La Libertad Avanza (LLA) pueda tener una competencia interna para definir a su candidato presidencial en 2027. En medio de las tensiones entre Javier Milei y Patricia Bullrich, el dirigente riojano ratificó que el actual mandatario será el único postulante del espacio para las próximas elecciones.