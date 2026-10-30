Mauricio Macri enfrió un posible acuerdo electoral entre el PRO y LLA: “No se ha avanzado nada”

El expresidente Mauricio Macri aseguró que no hubo avances en las conversaciones para alcanzar un eventual acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). “No han avanzado nada”, respondió cuando fue consultado por el estado de las negociaciones entre ambos espacios, durante su participación en el evento solidario anual de Hacemos!, organizado por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo.