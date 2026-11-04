Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

“La plata no alcanza”

El estudio de opinión pública de octubre de Hugo Haime & Asociados se realizó en Tucumán en unas 20 localidades, entre municipios y comunas, con consultas a 850 personas. Además de consultar sobre cuestiones políticas locales, se preguntó a los encuestados sobre la gestión de Milei. El resultado arrojó un 63% de desaprobación, teniendo el 61% de los consultados una postura opuesta al Gobierno de la Nación. “En Tucumán pasa lo mismo que a nivel nacional: hay una gran preocupación por el tema de que la plata no alcanza, que la gente no llega a fin de mes”, expuso.