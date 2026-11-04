Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime
Resumen para apurados
- En Tucumán, una encuesta de Hugo Haime reveló en octubre que el gobernador Osvaldo Jaldo casi duplica a Lisandro Catalán (LLA) en intención de voto con más del 48%.
- El sondeo a 850 personas reflejó un 56% de aprobación a Jaldo y un 63% de rechazo a Javier Milei, impulsado por la crisis económica, la baja salarial y el desempleo.
- Los datos consolidan el liderazgo peronista en la provincia y marcan dificultades para el avance libertario rumbo a 2027 ante el deterioro del poder adquisitivo nacional.
Hugo Haime trazó un diagnóstico sobre el escenario electoral de Tucumán y afirmó que el oficialismo tucumano conserva una ventaja importante sobre la oposición, sumado a un 56% de aprobación de la gestión de Osvaldo Jaldo. El analista político que trabaja con la Casa de Gobierno hace décadas relativizó el peso de Juan Manzur en la estructura peronista, reconoció que el Partido Justicialista (PJ) tiene como principal rival a La Libertad Avanza (LLA) y planteó algunas dificultades que enfrenta el candidato libertario Lisandro Catalán. “Tiene muy baja estima; el 40% de la población no puede opinar sobre él”, expuso.
El titular de Hugo Haime & Asociados brindó una extensa entrevista con LG PLAY, en la que también analizó la gestión de Javier Milei y cómo queda perfilado para las elecciones nacionales del año próximo. Mencionó que el escenario nacional permanece abierto, en medio del desgaste económico del Gobierno y de las dificultades del peronismo para definir un liderazgo. “Está en jaque la posibilidad de la continuación electoral del gobierno”, declaró en el informativo “La Mañana Empieza Aquí”.
Haime aseguró que a nivel político local se está viendo una situación estable, con un oficialismo que marca el rumbo. Mencionó que la dupla Osvaldo Jaldo-Miguel Acevedo cosecha una intención de voto superior al 48%, mientras que LLA con Lisandro Catalán-Alejandro Molinuevo está debajo de los 30 puntos, con el 26%. Más atrás, con casi el 8% está el radicalismo, con una eventual fórmula Mariano Campero-Agustín Romano Norri, y también Juan Manzur-Pablo Yedlin.
“No veo una discusión sobre el liderazgo político, ni veo una discusión sobre el proceso electoral, por lo menos en este momento”, afirmó el consultor. A su vez, consideró que no afectará en la imagen pública del gobernador la acción de inconstitucionalidad que impulsa parte de la oposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). “La gente está muy lejos de esa situación. No sucedió cuando Manzur iba a ser vice y no pudo ser; la gente no está mirando los temas”, comentó.
“La plata no alcanza”
El estudio de opinión pública de octubre de Hugo Haime & Asociados se realizó en Tucumán en unas 20 localidades, entre municipios y comunas, con consultas a 850 personas. Además de consultar sobre cuestiones políticas locales, se preguntó a los encuestados sobre la gestión de Milei. El resultado arrojó un 63% de desaprobación, teniendo el 61% de los consultados una postura opuesta al Gobierno de la Nación. “En Tucumán pasa lo mismo que a nivel nacional: hay una gran preocupación por el tema de que la plata no alcanza, que la gente no llega a fin de mes”, expuso.
“Los temas que encabezan como problema son los bajos salarios, la preocupación por la desocupación, que es otro tema que está comienza a estar presente. O sea, son todos temas económicos. Eso es la vida cotidiana y que explica de alguna forma cómo va cayendo el Gobierno nacional”, ahondó el consultor.
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