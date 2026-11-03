Política

Lisandro Catalán cuestionó la presión fiscal de Tucumán y pidió seguir el camino de Milei

Tras las medidas nacionales para aliviar a las PyMEs, el candidato a gobernador por La Libertad Avanza reclamó cambios en la política tributaria provincial.

Lisandro Catalán.
Lisandro Catalán.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán criticó en Tucumán la alta presión fiscal provincial y pidió emular las medidas de Javier Milei tras los recientes alivios impositivos para reactivar a las pymes.
  • El reclamo surgió luego de que el Gobierno nacional suspendiera los embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y ampliara facilidades de pago para aliviar deudas del sector productivo.
  • El planteo posiciona el debate tributario como eje de la campaña libertaria provincial y aumenta la presión sobre el gobernador Osvaldo Jaldo para reducir impuestos locales.
Resumen generado con IA

Luego de los anuncios del Gobierno de Javier Milei para aliviar la situación financiera de las PyMEs y suspender los embargos de ARCA hasta mayo de 2027, Lisandro Catalán cuestionó la política tributaria de la administración provincial y reclamó medidas para acompañar al sector productivo.

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que Tucumán no puede continuar con una presión fiscal que, según señaló, ubica a la provincia entre las más altas del país, mientras comerciantes, empresarios y emprendedores enfrentan dificultades para sostener sus actividades y generar empleo.

Caputo anunció la suspensión de embargos de ARCA a las PyMEs hasta mayo de 2027

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A través de sus redes sociales, el dirigente libertario expresó: “No puede ser que Tucumán sea la segunda provincia con mayor presión fiscal del país para sostener estructuras políticas, mientras se asfixia a quienes producen y generan trabajo”.

“Felicito al presidente Javier Milei y a Luis Caputo por impulsar medidas para aliviar a los contribuyentes. Tucumán necesita seguir ese camino: menos impuestos, menos persecución y más libertad para producir”, añadió.

Patricia Bullrich celebró las medidas para las PyMEs: “Los embargos están matando a las empresas”

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Las medidas anunciadas por Caputo incluyen la suspensión de embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027, la ampliación de los planes de pago de deudas impositivas y la posibilidad de utilizar saldos a favor para cancelar obligaciones aduaneras. 

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