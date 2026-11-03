Lisandro Catalán cuestionó la presión fiscal de Tucumán y pidió seguir el camino de Milei

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán criticó en Tucumán la alta presión fiscal provincial y pidió emular las medidas de Javier Milei tras los recientes alivios impositivos para reactivar a las pymes.
- El reclamo surgió luego de que el Gobierno nacional suspendiera los embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y ampliara facilidades de pago para aliviar deudas del sector productivo.
- El planteo posiciona el debate tributario como eje de la campaña libertaria provincial y aumenta la presión sobre el gobernador Osvaldo Jaldo para reducir impuestos locales.
Luego de los anuncios del Gobierno de Javier Milei para aliviar la situación financiera de las PyMEs y suspender los embargos de ARCA hasta mayo de 2027, Lisandro Catalán cuestionó la política tributaria de la administración provincial y reclamó medidas para acompañar al sector productivo.
El candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que Tucumán no puede continuar con una presión fiscal que, según señaló, ubica a la provincia entre las más altas del país, mientras comerciantes, empresarios y emprendedores enfrentan dificultades para sostener sus actividades y generar empleo.
A través de sus redes sociales, el dirigente libertario expresó: “No puede ser que Tucumán sea la segunda provincia con mayor presión fiscal del país para sostener estructuras políticas, mientras se asfixia a quienes producen y generan trabajo”.
“Felicito al presidente Javier Milei y a Luis Caputo por impulsar medidas para aliviar a los contribuyentes. Tucumán necesita seguir ese camino: menos impuestos, menos persecución y más libertad para producir”, añadió.
Las medidas anunciadas por Caputo incluyen la suspensión de embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027, la ampliación de los planes de pago de deudas impositivas y la posibilidad de utilizar saldos a favor para cancelar obligaciones aduaneras.