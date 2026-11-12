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Netflix estrenó una película basada en una tragedia aérea real: la historia de la única sobreviviente

Protagonizada por Nadezhda Kaleganova, la producción reconstruye uno de los accidentes más impactantes de la aviación soviética.

La película que estrenó Netflix fue lanzada en 2022 y está basada en hechos reales.
La película que estrenó Netflix fue lanzada en 2022 y está basada en hechos reales. Captura de La caída del vuelo 811: la sobreviviente
Por Redacción Espectáculos 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Netflix estrenó en Argentina 'La caída del vuelo 811', líder en la plataforma al narrar la historia de la única sobreviviente de una tragedia aérea soviética en 1981.
  • El avión comercial chocó contra un bombardero a 5.200 metros de altura; Larisa Savitskaya cayó durante ocho minutos en restos del fuselaje y fue rescatada tras tres días.
  • El éxito de la película ratifica la fuerte atracción de la audiencia por relatos reales de supervivencia extrema, posicionando producciones históricas en la cima del streaming.
Resumen generado con IA

Netflix acaba de estrenar una película de suspenso y aventura que se convirtió en la más vista en la plataforma en Argentina. El film cuenta la trágica historia del vuelo 811 de Aeroflot y su impacto con un avión bombardero. El accidente de aviación ocurrido en 1981 terminó con 37 personas muertas y una única sobreviviente.

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La historia se centra en Larisa Savitskaya, una joven de 20 años que iba a bordo del vuelo 811 con su esposo luego de celebrar su luna de miel y que se convirtió en la excepción a la tragedia al quedar atrapada en la parte trasera del avión. El choque se produjo a 5.220 metros de altura sobre el distrito de Zavitinsky. El vuelo comercial se dirigía desde Komsomolsk del Amur hacia Blagoveshchensk.

“La caída del vuelo 811”: la película más vista de Netflix

Una recién casada despierta sola en el bosque luego de un trágico accidente aéreo y debe luchar por sobrevivir a la intemperie… mientras lidia con el deterioro de su cordura. Esa es la presentación que hace Netflix de “La caída del vuelo 811: La sobreviviente”.

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El film cuenta con la actuación de Nadezhda Kaleganova, Maksim Ivanov y Viktor Dobronravov como protagonistas y fue dirigido por Dmitry Suvorov. Está calificado en la plataforma como apto para mayores de 13 años por inclusión de escenas de sexo y suicidio e incluida dentro de los géneros “De Rusia”, “Dramas” y “Basado en hechos reales”. Además, es descrito como una película sombría y emotiva.

La historia real del vuelo 811

El vuelo en el que viajaban los recién casados despegó de Komsomolsk del Amur con cuatro horas de retraso por condiciones meteorológicas. Dos horas después del despegue, dos aviones Tupolev Tu-16K salieron de la base aérea de Zavitinsk para hacer un reconocimiento climático. El vuelo comercial había sido informado de que naves militares volarían a altitudes entre los 4.200 y 4.500 metros antes del accidente.

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Savitskaya viajaba dormida en el momento en que el Tu-16K chocó con su avión y le cortó las dos alas. Su supervivencia se debió a que la parte del avión en la que quedó atrapada, un compartimento de cuatro por tres metros, empezó a planear en la caída que duró ocho minutos. Su aterrizaje se dio en una zona pantanosa y, pese a haber tenido una caída que fue amortiguada, Savitskaya quedó inconsciente y sufrió fractura de un brazo y una costilla. Fue rescatada al tercer día del accidente.

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