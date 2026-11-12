Netflix estrenó una película basada en una tragedia aérea real: la historia de la única sobreviviente

Savitskaya viajaba dormida en el momento en que el Tu-16K chocó con su avión y le cortó las dos alas. Su supervivencia se debió a que la parte del avión en la que quedó atrapada, un compartimento de cuatro por tres metros, empezó a planear en la caída que duró ocho minutos. Su aterrizaje se dio en una zona pantanosa y, pese a haber tenido una caída que fue amortiguada, Savitskaya quedó inconsciente y sufrió fractura de un brazo y una costilla. Fue rescatada al tercer día del accidente.