Las cinco películas y cinco series más vistas en Netflix para disfrutar este fin de semana

Resumen para apurados
- Netflix difundió su ranking con las cinco películas y series más vistas en Argentina este fin de semana para orientar a los usuarios que buscan qué mirar.
- Las listas incluyen desde dramas, comedias y aventuras hasta documentales reales, destacándose producciones como Lupin, Contra el huracán y La caída de El Mayo.
- Esta selección refleja las preferencias del público local y marcará las tendencias de visualización de la plataforma de streaming durante los próximos días.
Comienza un nuevo fin de semana y, para muchos, llega el momento de hacer una pausa, quedarse en casa y ponerse al día con alguna serie o película. Para quienes buscan una nueva historia y todavía no saben qué elegir, Netflix ya tiene su ranking de las producciones más vistas en Argentina.
La plataforma de streaming reúne opciones para distintos gustos, desde relatos de supervivencia y dramas hasta comedias y documentales sobre personajes reales. Estas son las cinco películas y las cinco series que se destacan entre las más elegidas para este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.
Las cinco películas más vistas en Netflix
1. Contra el huracán (2026)
Género: aventura. Duración: 1 hora y 36 minutos.
Dos hermanos distanciados deben luchar por sobrevivir al huracán Otis en Acapulco. En medio de la adversidad, la unión y la valentía se convierten en el camino para encontrar esperanza.
2. Justicia personal (2015)
Género: suspenso y drama. Duración: 1 hora y 35 minutos.
Una enfermera idea un plan de venganza contra el hombre que abusó de ella durante una cita a ciegas y le provocó un profundo daño psicológico.
3. Lo dejamos acá (2026)
Género: comedia y drama. Duración: 1 hora y 38 minutos.
Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que llega a su consulta un escritor que atraviesa un bloqueo creativo.
4. Nosotros, pero un poco mejor (2026)
Género: drama y romance. Duración: 1 hora y 47 minutos.
En 1965, una mujer llega a Roma después de escapar de un marido maltratador y de enfrentar acusaciones de adulterio y abandono del domicilio conyugal. En el camino deja atrás a su hija recién nacida.
5. Pequeños invasores (2009)
Género: infantil y comedia. Duración: 1 hora y 25 minutos.
Un grupo de jóvenes que está de vacaciones debe enfrentarse a una fuerza invasora de pequeños alienígenas que busca conquistar la Tierra. Mientras los chicos intentan detenerlos, sus padres todavía no saben lo que está sucediendo.
Las cinco series más vistas en Netflix
1. Lupin, parte 4 (2026)
Género: drama. Duración: ocho episodios.
Assane Diop está cumpliendo una condena en prisión y planea dejar atrás su vida de robos para cumplir una promesa: viajar a Senegal junto con su familia.
2. La caída de El Mayo (2026)
Género: true crime y drogas. Duración: tres episodios.
La serie reconstruye la caída, en julio de 2024, de Ismael “El Mayo” Zambada, el escurridizo narcotraficante que fue socio de “El Chapo” Guzmán y operó durante años como una figura casi invisible dentro del poderoso cartel de Sinaloa. La historia deja una pregunta central: ¿quién lo traicionó y provocó su captura?
3. El don de engañar (2026)
Género: drama y suspenso. Duración: diez episodios.
Lúcia Rossetti, una poderosa y adinerada coleccionista de arte de Río de Janeiro, está desesperada por encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de su hija, Maíra. En busca de una solución, recurre a una curandera y entra en contacto con Irina. A partir de allí se desencadena una millonaria red de engaños, secretos del pasado y conflictos familiares en la élite brasileña.
4. Grande de España (2026)
Género: comedia y sátira. Duración: seis episodios.
Don Leandro es un marqués arruinado que vive de las apariencias y sueña con ser nombrado Grande de España. Ante su desastre económico, encuentra una posible salida: vender el decadente palacete familiar en Madrid. La oportunidad aparece cuando la empresaria millonaria Sofía Carrington se interesa por la propiedad. Sin embargo, a medida que avanzan las negociaciones y las seducciones, queda claro que ninguno es exactamente quien aparenta ser.
5. El de Matthew Perry (2026)
Género: documental y biográfico. Duración: tres episodios.
La serie documental reconstruye la vida del actor Matthew Perry a través de relatos íntimos de amigos y familiares cercanos. Muestra quién era más allá de la fama y las batallas que enfrentó para poder ser él mismo. Narrada por su hermana, Mia Perry Bowick, presenta una historia sin adornos sobre una vida intensa y la franqueza que dejó como legado.