Las cinco películas y cinco series más vistas en Netflix para disfrutar este fin de semana

Lúcia Rossetti, una poderosa y adinerada coleccionista de arte de Río de Janeiro, está desesperada por encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de su hija, Maíra. En busca de una solución, recurre a una curandera y entra en contacto con Irina. A partir de allí se desencadena una millonaria red de engaños, secretos del pasado y conflictos familiares en la élite brasileña.