Tiene ocho capítulos, escenas de alto voltaje y no es apta para menores: la serie que sorprende en Netflix

Resumen para apurados
- Netflix destaca en su catálogo a Freud, miniserie austríaca que ficcionaliza los inicios del padre del psicoanálisis mientras investiga crímenes en la Viena del siglo XIX.
- Creada por Marvin Kren, la producción de ocho capítulos combina teorías sobre el inconsciente con ocultismo, conspiraciones políticas y escenas explícitas no aptas para menores.
- La obra consolida la tendencia del streaming por relatos biográficos alternativos, atrayendo a audiencias interesadas en el suspenso policial y los dramas de época oscuros.
El catálogo de Netflix esconde una producción europea que combina suspenso psicológico, asesinatos, ocultismo y escenas de alto voltaje. Se trata de Freud, una miniserie austríaca de ocho episodios que reinterpreta la historia del padre del psicoanálisis desde una perspectiva policial y sobrenatural.
Entre las propuestas de suspenso de Netflix, Freud se destaca por su particular combinación de intriga, violencia y sexualidad. Lejos de ofrecer una biografía tradicional del reconocido médico austríaco, la ficción construye un relato oscuro en el que los misterios de la mente humana se mezclan con crímenes estremecedores y conspiraciones.
La producción está integrada por ocho capítulos, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Su ambientación de época, las escenas explícitas y una atmósfera cargada de tensión la convierten en una alternativa para quienes buscan una historia diferente dentro de las series y películas de la plataforma.
La miniserie fue creada por Marvin Kren, Benjamin Hessler y Stefan Brunner, y propone una versión ficcionalizada de los primeros años profesionales de Sigmund Freud.
De qué trata Freud, la serie de Netflix
La historia transcurre en Viena, a fines del siglo XIX. Allí, un joven Sigmund Freud, interpretado por Robert Finster, intenta abrirse camino en el ámbito médico mientras desarrolla sus primeras investigaciones sobre el subconsciente y los impulsos reprimidos.
Sus teorías generan resistencia entre los sectores más conservadores de la comunidad científica. Sin embargo, su trabajo termina llevándolo a involucrarse en una investigación criminal que incluye asesinatos y desapariciones vinculados con la aristocracia vienesa.
En ese escenario conoce a Fleur Salomé, una misteriosa médium interpretada por Ella Rumpf, y al detective Alfred Kiss, encarnado por Georg Friedrich. Los tres terminan trabajando juntos para esclarecer una serie de acontecimientos que esconden una trama mucho más compleja.
La investigación los conduce hacia un entramado de secretos políticos, prácticas ocultistas y fenómenos inexplicables que amenazan con alterar el orden del Imperio austrohúngaro.
Quiénes actúan en la serie Freud
Uno de los puntos destacados de esta producción es su elenco, encabezado por intérpretes austríacos y europeos que dan vida a los personajes de esta historia de época.
El reparto principal está integrado por:
Robert Finster como Sigmund Freud.
Ella Rumpf como Fleur Salomé.
Georg Friedrich como Alfred Kiss.
Christoph Krutzler como Franz Poschacher.
Brigitte Kren como Lenore.
Anja Hochmair como la condesa Sophia von Szápáry.
Cuántos capítulos tiene y dónde ver Freud
La ficción cuenta con ocho episodios de aproximadamente 55 minutos, por lo que puede convertirse en una opción para quienes prefieren las miniseries y las historias que se desarrollan en pocas entregas.
Freud está disponible en el catálogo de Netflix para Latinoamérica.