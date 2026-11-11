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Netflix confirmó que la sexta temporada de Emily in Paris será la última: cuándo se estrena

La plataforma presentó el primer tráiler de la temporada final de la exitosa serie protagonizada por Lily Collins. Los nuevos episodios llegarán el 24 de diciembre y tendrán escenarios en París, Grecia y Mónaco.

EMILI EN PARÍS. La serie de Nétflix llega a su fin.
EMILI EN PARÍS. La serie de Nétflix llega a su fin.
Por Redacción Espectáculos 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Netflix anunció el fin de 'Emily in Paris' al lanzar el tráiler de su sexta y última temporada, que estrenará en la plataforma el 24 de diciembre para cerrar la historia.
  • La entrega final sumará escenarios en Grecia y Mónaco junto a París, retomando los conflictos laborales y el dilema sentimental de Emily con Gabriel tras la quinta temporada.
  • Con este estreno navideño, la plataforma dará cierre a una de sus comedias románticas más exitosas y seguidas, marcando la despedida definitiva del personaje de Lily Collins.
Resumen generado con IA

Netflix sorprendió este miércoles 11 de noviembre al presentar el primer tráiler de la sexta temporada de Emily in Paris y confirmar que será la última entrega de la ficción. La serie protagonizada por Lily Collins se despedirá de la pantalla después de convertirse en uno de los títulos más populares del catálogo de la plataforma.

Además del adelanto, la compañía anunció la fecha de estreno: los nuevos episodios estarán disponibles el 24 de diciembre, en plena celebración de las fiestas de fin de año.

Qué pasará en la última temporada de Emily in Paris

El tráiler anticipa que París volverá a ocupar un lugar central en la historia, aunque no será el único escenario de las aventuras de Emily. La protagonista también viajará a Grecia y Mónaco, dos destinos que se incorporarán a la trama de la sexta temporada.

El adelanto también vuelve a mostrar a Gabriel, uno de los personajes centrales de la historia sentimental de Emily. Al cierre de la temporada anterior, el chef le había enviado una postal, un gesto que dejó abierta la posibilidad de un nuevo acercamiento entre ambos.

Las relaciones personales y los conflictos amorosos volverán a tener un papel importante en los episodios finales, junto con las situaciones laborales y las experiencias de la protagonista en Europa.

Quiénes integran el elenco de la última temporada de Emily in Paris

Lily Collins volverá a interpretar a Emily Cooper en la sexta entrega de la serie. También regresarán varios integrantes del elenco original, junto con otros personajes que se incorporaron en temporadas anteriores.

Entre los actores confirmados se encuentran:

- Philippine Leroy-Beaulieu.

- Ashley Park.

- Samuel Arnold.

- Bruno Gouery.

- Lucien Laviscount.

- Lucas Bravo.

- William Abadie.

- Paul Forman.

- Minnie Driver.

Con esta sexta temporada, Netflix pondrá punto final a una de sus comedias románticas más reconocidas. La despedida de Emily Cooper llegará el 24 de diciembre, cuando los últimos episodios desembarquen en el catálogo del servicio de streaming.

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