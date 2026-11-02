Hielo, turbulencia y exceso de velocidad: las claves de la investigación por la caída del avión en Florida

Resumen para apurados
- Nueve personas murieron al estrellarse un avión privado en una ruta de Florida tras reportar hielo y turbulencias en pleno vuelo rumbo a las Bahamas.
- El Learjet 60 cayó 8.200 metros en un minuto mientras el piloto declaraba la emergencia por exceso de velocidad luego de atravesar una zona con severas tormentas.
- La NTSB investiga el siniestro más grave de un Learjet 60 para determinar si fallaron los sistemas antihielo o si influyeron factores climáticos y mecánicos.
Un avión privado con nueve personas a bordo se estrelló contra una carretera de Florida luego de protagonizar un descenso abrupto que quedó registrado en las comunicaciones del control de tráfico aéreo. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB) investiga las causas del accidente, que terminó con la muerte de todos los ocupantes y dejó una escena de destrucción sobre una importante vía del condado de Palm Beach.
El Learjet 60 había partido de Austin, Texas, con destino a las Bahamas. Poco antes de la 1, se precipitó sobre Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y la 10th Avenue North. El impacto provocó un incendio y dejó un enorme cráter sobre la carretera, con restos de la aeronave esparcidos en la zona.
No se reportaron heridos entre las personas que circulaban por el lugar. Las autoridades aún no identificaron a las nueve víctimas ni determinaron qué provocó la caída.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el episodio como un “accidente aéreo catastrófico” y describió el impacto como el de “un misil cayendo al suelo”, consignó la cadena CNN.
Nueve personas a bordo de un vuelo privado murieron despuÃ©s de que el aviÃ³n se estrellara en Palm Beach, Florida. El Learjet 60 se dirigÃa a Bahamas. Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, comunicÃ³ que se estÃ¡ investigando el accidente. https://t.co/bbM7lnD0Rp— Corta (@somoscorta) November 2, 2026
Desesperado pedido de auxilio
Las comunicaciones entre la aeronave y el control de tráfico aéreo constituyen uno de los elementos centrales para reconstruir los últimos minutos del vuelo.
En un primer momento, el piloto informó sobre la acumulación de hielo en el avión, con una temperatura exterior de -47 °C, y sobre una turbulencia moderada que provocó movimientos bruscos de la aeronave.
Minutos después, la situación se agravó. En una grabación capturada por LiveATC.net, el piloto lanzó un pedido de emergencia: “¡Mayday, mayday!”.
“¡Estamos descendiendo a 3.000 metros por minuto!”, comunicó al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami.
Luego, la desesperación aumentó ante una situación de exceso de velocidad: “¡Estamos en una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 6.000 metros por minuto! ¡Vamos a estrellarnos contra el suelo!”.
De acuerdo con los registros de ADS-B Exchange, el avión llegó a precipitarse unos 8.200 metros en un minuto, antes de que se interrumpiera el seguimiento del vuelo.
La analista de aviación de CNN y exinspectora general del Departamento de Transporte, Mary Schiavo, sostuvo que la caída no fue un descenso controlado y consideró que los ocupantes de la aeronave perdieron el control.
Formación de hielo, una hipótesis
Las condiciones meteorológicas aparecen como un factor relevante en la investigación. En el momento del accidente, la zona estaba afectada por tormentas dispersas y el avión había atravesado una tormenta más intensa pocos minutos antes de iniciar el descenso.
Sin embargo, todavía no está claro si las condiciones climáticas tuvieron incidencia directa en el siniestro.
La acumulación de hielo en las alas y otras superficies de una aeronave puede comprometer su estabilidad y dificultar el control de la trayectoria y la velocidad. En enero de 2024, la NTSB había emitido una alerta de seguridad sobre los riesgos de la formación de hielo durante el vuelo.
El organismo advirtió que el hielo puede impedir que un avión mantenga un vuelo nivelado y dificultar el control de su trayectoria. Aunque las aeronaves cuentan con sistemas antihielo, estos pueden resultar insuficientes ante determinadas condiciones.
La investigación deberá establecer si la formación de hielo, las turbulencias o algún otro factor provocaron la pérdida de control.
Reconstrucción del accidente
La NTSB encabeza la investigación y se esperaba que ofreciera una conferencia de prensa el lunes para brindar detalles sobre el avance de las tareas.
Los investigadores buscarán reconstruir la secuencia del accidente a partir de las comunicaciones de radio, los registros del vuelo y las imágenes captadas por cámaras.
Schiavo señaló que el video del impacto será una herramienta importante para determinar qué ocurrió. También advirtió que la pronunciada caída podría haber provocado el desprendimiento de partes del avión y la destrucción de la caja negra durante la explosión.
Por el momento, no está confirmado si la aeronave llevaba una grabadora de voz en la cabina.
Según los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión estaba registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) en Delaware y figuraba disponible para alquiler.
El impacto en la zona
El accidente dejó importantes daños sobre Military Trail y obligó a bloquear el acceso a un parque de casas móviles. Unas 600 personas necesitaban refugio, según informó el comisionado del condado de Palm Beach, Joel Flores, quien fue el primer funcionario local en llegar al lugar.
Los residentes fueron trasladados a dos refugios mientras las autoridades investigaban la escena.
Andrew Mannino, un vecino de la zona, relató que escuchó y sintió el estruendo del impacto. “La luz se cortó inmediatamente y sigue sin haber”, contó. También dijo que percibió olor a humo y observó una gran nube negra en el cielo.
El accidente fue el segundo más mortífero de Estados Unidos en lo que va del año, según los registros de la NTSB. También se convirtió en el siniestro más grave protagonizado por un Learjet 60, de acuerdo con datos de la Flight Safety Foundation.
La investigación deberá determinar qué ocurrió en los últimos minutos del vuelo y por qué el avión pasó de reportar condiciones meteorológicas adversas a una caída que terminó con la vida de sus nueve ocupantes.