Hielo, turbulencia y exceso de velocidad: las claves de la investigación por la caída del avión en Florida

Un avión privado con nueve personas a bordo se estrelló contra una carretera de Florida luego de protagonizar un descenso abrupto que quedó registrado en las comunicaciones del control de tráfico aéreo. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB) investiga las causas del accidente, que terminó con la muerte de todos los ocupantes y dejó una escena de destrucción sobre una importante vía del condado de Palm Beach.