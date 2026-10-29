José Coronado encabeza una nueva apuesta de Netflix sobre un crimen brutal en Madrid

Resumen para apurados
- Netflix anunció el 26 de octubre la producción en Madrid de "Jotadé", miniserie policial protagonizada por José Coronado e Isaac Díaz sobre un crimen brutal.
- La ficción adapta en cuatro episodios la novela de Santiago Díaz bajo la dirección de Daniel Calparsoro, enfocándose en un policía de fuerte lealtad a la comunidad gitana.
- Sin fecha de estreno aún, el proyecto consolida la exitosa apuesta global de la plataforma por el thriller español junto a figuras reconocidas como Coronado y Lorente.
Netflix prepara una nueva apuesta por el thriller español con Jotadé, una miniserie policial de cuatro episodios protagonizada por Isaac Díaz, José Coronado, Aura Garrido y Jaime Lorente. La producción, ambientada en Madrid, adapta la primera novela de la saga criminal del escritor Santiago Díaz y estará dirigida por Daniel Calparsoro.
La plataforma anunció el inicio del proyecto el 26 de octubre y confirmó los principales nombres del elenco y del equipo creativo. La historia combinará investigaciones criminales, redes delictivas y un protagonista cuya personalidad poco convencional promete marcar el desarrollo de la trama.
Aunque José Coronado es una de las figuras más reconocidas del reparto, el personaje central estará a cargo de Isaac Díaz, quien interpretará al policía que da nombre a la serie.
De qué trata Jotadé, la nueva miniserie de Netflix
La trama sigue a Jotadé, un agente de policía que se caracteriza por su carácter irreverente, su franqueza y su escasa capacidad para pasar inadvertido. Detrás de esa actitud provocadora, el investigador es astuto y mantiene una fuerte lealtad hacia sus compañeros y su comunidad gitana.
Su vida profesional dará un giro cuando reciba el encargo de investigar un crimen brutal que esconde una peligrosa estructura criminal. A partir de ese momento, deberá afrontar un caso complejo que pondrá a prueba sus habilidades y su manera particular de ejercer el trabajo policial.
La adaptación buscará trasladar a la pantalla el universo creado por Santiago Díaz, con una historia centrada tanto en la investigación como en los conflictos personales y las relaciones entre sus protagonistas.
Quiénes actúan en Jotadé: el elenco de la serie
El reparto reúne a intérpretes con experiencia en producciones españolas de alcance internacional. Isaac Díaz interpretará a Jotadé, mientras que José Coronado dará vida a Hilario Garza. Aura Garrido encarnará a Lucía y Jaime Lorente interpretará a Tony Garza.
También participarán María de Nati, Alberto Olmo, Melania Cruz, Carmen Avilés, Moreno Borja, Rafaela León, Antonio Zafra y Álvaro Rico. Además, Javier Gutiérrez tendrá una colaboración especial.
La presencia de Coronado es uno de los principales atractivos de la producción. El actor cuenta con una extensa trayectoria en cine y televisión, con trabajos en títulos como Entrevías, mientras que Lorente alcanzó reconocimiento internacional por sus participaciones en La casa de papel y Élite.
Quién dirige Jotadé y cómo será la adaptación
La dirección estará a cargo de Daniel Calparsoro, realizador conocido por sus trabajos en el género policial y de acción, entre ellos Asalto al Banco Central y Salvador.
El guion fue desarrollado por Isa Sánchez y Daniel Corpas, quienes adaptaron la novela de Santiago Díaz al formato audiovisual. La producción estará en manos de MOD Producciones, con Fernando Bovaira como productor y Guillem Vidal-Folch como productor ejecutivo.
Con cuatro episodios, la ficción concentrará su historia en una investigación criminal y en los desafíos que enfrenta su protagonista. El formato breve permitirá desarrollar el conflicto en una temporada limitada, sin extender la trama a lo largo de numerosos capítulos.
Cuándo se estrena Jotadé en Netflix
Por el momento, Netflix confirmó el comienzo de la producción de Jotadé, pero todavía no anunció una fecha de estreno ni precisó cuándo estarán disponibles sus cuatro episodios.
La miniserie se suma a la apuesta de la plataforma por las ficciones policiales españolas, un género que combina investigaciones, personajes complejos y conflictos vinculados con el crimen organizado.