La miniciudad de 5,6 millones de dólares que albergará al Papa en Palermo
Un ejército de trabajadores levanta a contrarreloj un complejo de escenarios, carpas, palcos, tráilers y estructuras técnicas frente al Monumento de los Españoles. Se montó en apenas una semana y tras la vigilia del martes no quedarán huellas de semejante despliegue.
Resumen para apurados
- Buenos Aires monta en Palermo un complejo de 5,6 millones de dólares para recibir al papa León XIV en dos masivos eventos religiosos.
- La estructura efímera, a cargo de DF Entertainment, incluye un imponente escenario con diseño litúrgico para albergar una misa y una vigilia juvenil.
- Se prevé una concurrencia histórica de hasta dos millones de personas, reeditando citas multitudinarias previas como las de Juan Pablo II en el país.
Hay una ciudad dentro de otra ciudad. Tiene calles delimitadas por vallas, infinidad de puertas de acceso, espacios reservados, escenarios, torres de iluminación, pantallas gigantes, puestos sanitarios y tantos baños químicos que es imposible contarlos. La habitan cientos de trabajadores que van y vienen entre estructuras metálicas, cables, containers y carpas. Pero, a diferencia de cualquier ciudad convencional, esta tiene fecha de vencimiento porque comenzará a desarmarse apenas León XIV termine la vigilia del martes por la noche.
Sumergidos en el predio, fue imposible sustraerse a esa actividad frenética. Frente al Monumento de los Españoles, en pleno Palermo, un enjambre de operarios ponía a punto el escenario que recibirá al Pontífice. Algunos ajustaban estructuras tubulares de hierro; otros revisaban instalaciones eléctricas, acomodaban equipos de sonido o daban los últimos retoques a las instalaciones. Mientras, Diego Aráoz, fotógrafo de LA GACETA, escudriñaba con su cámara en las entrañas del pabellón.
Más allá, las grúas y los vehículos de carga se movían entre tráilers y containers convertidos en centros de operaciones. Con el handy en la mano y a bordo de monopatines, los coordinadores vociferaban órdenes. Está claro que nada puede fallar.
Para conocer
La dimensión del emprendimiento impresiona y hay una razón de peso, ya que fue concebido para albergar dos de los encuentros más convocantes de la visita papal. El primero será el lunes, alrededor de las 11.30, cuando León XIV celebre una Santa Misa. El segundo tendrá lugar el martes, a las 20.15, con una vigilia dedicada a las familias y a los jóvenes. ¿Cuánta gente asistirá? Todas son conjeturas, pero no hay cálculo que baje del millón y medio de personas. O dos millones.
Para que esos encuentros sean posibles se desplegó una infraestructura cuyo costo asciende a $8.690 millones, equivalentes a unos 5,6 millones de dólares. La propuesta fue presentada por DF Entertainment, productora poseedora de una extensa trayectoria en grandes acontecimientos musicales, como el Lollapalooza Argentina, las 10 presentaciones de Coldplay en el estadio de River y shows de Taylor Swift, Oasis, Paul McCartney, AC/DC, BTS y muchos más.
En detalle
El corazón de esta miniciudad es el escenario principal. Su fachada blanca, de impronta modernista, se distingue por una sucesión de ondulaciones con reminiscencias del art nouveau. El conjunto alcanza casi los 24 metros de altura, mientras que el escenario propiamente dicho tiene unos 22 metros de ancho y 16 de profundidad. El techo se extiende aproximadamente 44 metros.
Detrás del diseño hay un mensaje religioso. El sacerdote Eugenio Uda fue el encargado de concebir la estructura y explicó que se inspiró en tres conceptos: el Espíritu Santo, la cruz y la piedra. Tres símbolos que, según su interpretación, debían estar presentes en el espacio desde el cual León XIV se dirigirá a los argentinos.
El primero está representado por el techo ondulado, cuya silueta evoca una paloma, el ave tradicionalmente asociada con el Espíritu Santo. La forma de la cubierta busca transmitir esa idea de presencia y movimiento, como si una figura alada se desplegara sobre el escenario.
El segundo elemento es una voluminosa cruz blanca ubicada a la izquierda de la estructura principal. Su tamaño cumple una función práctica, ya que actúa como un faro para quienes se encuentren más alejados y necesiten una referencia visual para seguir la celebración. Uda explicó que la cruz simboliza a Cristo, que ilumina y da vida a través de ella.
El tercer concepto estará presente en el altar, revestido en piedra. La elección remite a uno de los fundamentos de la tradición católica. “Simboliza que Cristo quiso construir su Iglesia sobre la piedra de Pedro y sus sucesores, es decir, el papa León XIV”, explicó el sacerdote.
¿Y el público?
Alrededor del escenario se despliega el resto de la infraestructura. Grandes pantallas LED permitirán seguir las celebraciones desde distintos sectores del predio, mientras que varias torres de iluminación de alta potencia garantizarán la visibilidad. El sonido tendrá una disposición especialmente estudiada, ya que además de los equipos principales se instalaron torres de retardo sincronizadas a lo largo de la Avenida del Libertador, destinadas a distribuir el audio y extender su cobertura a todo el perímetro.
La organización contempla también un segundo escenario, ubicado frente al principal, donde se instalarán cientos de coreutas. Habrá un sector reservado para autoridades y un área dispuesta en diagonal para facilitar la participación de personas con discapacidad o movilidad reducida. A eso se suman puestos de hidratación y asistencia sanitaria. Para el ingreso del público se habilitaron ocho accesos peatonales.
La postal tiene algo de campamento multitudinario y algo de ciudad efímera. Y no es la primera vez que sucede, porque el espacio frente al Monumento de los Españoles tiene antecedentes vinculados con acontecimientos centrales de la historia religiosa argentina.
El 12 de junio de 1982, horas antes de la finalización de la Guerra de Malvinas, Juan Pablo II ofició allí una Misa por la Nación Argentina durante su primera visita al país. El Pontífice polaco regresaría en abril de 1987, en una segunda visita que también quedó grabada en la memoria colectiva.
Mucho antes, en 1934, el mismo sector había sido escenario del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, un acontecimiento de enorme trascendencia. Entre los asistentes se encontraba el entonces cardenal Eugenio Pacelli, quien años más tarde sería elegido Papa con el nombre de Pío XII.
Cuando el martes por la noche concluya la vigilia dedicada a las familias y a los jóvenes, comenzará la operación inversa. Las estructuras que hoy se levantan con grúas y herramientas serán desmontadas; las vallas desaparecerán y el espacio retomará su fisonomía habitual. Quedarán las imágenes y los recuerdos. Y también una pregunta: ¿cómo se construye, en apenas una semana y en medio del gigantismo de Bueno Aires, una miniciudad como esta? En Palermo la respuesta está a la vista.