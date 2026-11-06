La miniciudad de 5,6 millones de dólares que albergará al Papa en Palermo

Para conocer

La dimensión del emprendimiento impresiona y hay una razón de peso, ya que fue concebido para albergar dos de los encuentros más convocantes de la visita papal. El primero será el lunes, alrededor de las 11.30, cuando León XIV celebre una Santa Misa. El segundo tendrá lugar el martes, a las 20.15, con una vigilia dedicada a las familias y a los jóvenes. ¿Cuánta gente asistirá? Todas son conjeturas, pero no hay cálculo que baje del millón y medio de personas. O dos millones.