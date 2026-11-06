Primer discurso de León XIV en Uruguay: qué dijo sobre la la inteligencia artificial, la familia y el trabajo

El papa León XIV pronunció este viernes su primer discurso de la gira latinoamericana en la Plaza Independencia de Montevideo, Uruguay. Ante las autoridades y el pueblo uruguayo, el Pontífice puso el foco en algunas de las problemáticas que atraviesan las sociedades actuales: el suicidio, la soledad, las dificultades para criar a los hijos y los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial.