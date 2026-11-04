En Uruguay, católicos y evangélicos esperan al papa León XIV

No será una visita a un escenario sencillo. Casavalle está atravesado por el consumo problemático de drogas y la violencia vinculada a las disputas entre bandas relacionadas con el narcotráfico. En medio de esa realidad, los católicos aguardan al Papa con entusiasmo, mientras que una creciente comunidad evangélica sigue con expectativa su llegada y también encuentra motivos para celebrarla.