Seguridad Una cámara captó las horas previas y posteriores del crimen de Érika Antonella Álvarez Un perito analizó durante cinco horas los movimientos que realizaron los imputados en las inmediaciones de la vivienda de Sosa. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL CONTROL. Felipe “El Militar” Sosa escuchó la descripción de las filmaciones mientras revisaba atentamente los informes preparados para la audiencia. la gaceta / foto de analía jaramillo Por Micaela Pinna Otero Hace 33 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Erika Antonella Álvarez InseguridadJustina GordilloFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios Lo más popular La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal Cuatro tucumanos, un desafío histórico: las historias detrás de los titulares de Los Pumas ante Irlanda El deterioro edilicio de la biblioteca Alberdi Cartas de lectores: puente ferroviario Sarmiento Cartas de lectores: Lula, Bolsonaro y el poder Ranking notas premium Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original El juicio por el crimen de Érika: los antecedentes de acusados que intentaron evitar un debate por problemas de salud La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración El juicio por el crimen de Érika: La misteriosa pizarra de Sosa que llamó la atención en la séptima audiencia Sortean el jurado para concursar la sexta vocalía de la Cámara Federal de Tucumán