Seguridad

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?

Un perito confirmó que se encontró un perfil genético femenino que nunca pudo ser identificado. La jornada dejó elementos favorables para las estrategias de los defensores de Justina Gordillo y Jorge Díaz, acusados de encubrimiento.

CONTUNDENTE. El bioquímico Guillermo González fue categórico al explicar los resultados de las pericias genéticas que realizó.
CONTUNDENTE. El bioquímico Guillermo González fue categórico al explicar los resultados de las pericias genéticas que realizó.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 07 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • En el juicio por el crimen de Érika Álvarez, un perito reveló el hallazgo de ADN femenino no identificado, abriendo la sospecha sobre otra mujer involucrada.
  • El bioquímico Guillermo González expuso peritajes genéticos que favorecen a Justina Gordillo y Jorge Díaz, juzgados por el presunto encubrimiento del homicidio.
  • La aparición de este perfil genético desconocido podría redefinir la hipótesis fiscal y alterar el rumbo de las responsabilidades penales en el debate.
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