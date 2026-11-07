El juicio por el crimen de Érika: la pelea de Sosa con sus abogados que encendió las alarmas en el juicio
El acusado del femicidio mantuvo una fuerte discusión con sus abogados antes de la novena audiencia. El episodio se suma a otros incidentes que generaron cuestionamientos sobre la estrategia defensiva y podrían derivar en un planteo ante el tribunal.
Resumen para apurados
- Felipe Sosa, acusado del femicidio de Érika Álvarez, discutió con sus abogados antes de la novena audiencia del juicio por discrepancias en su defensa.
- El altercado se suma a incidentes previos que abrieron interrogantes sobre la estrategia técnica, luego de que el tribunal rechazara suspender el debate.
- La fractura entre el acusado y sus defensores podría derivar en un nuevo planteo ante el tribunal, lo que afectaría los plazos y el desarrollo del juicio.
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