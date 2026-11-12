España: paro y protestas por la crisis de las viviendas

Los sindicatos destacaron la alta participación en la primera huelga nacional de 24 horas realizada desde 2012, aunque los líderes empresariales desestimaron el número de personas que atendieron el llamado. En la capital española, unos 120.000 manifestantes se desfilaron por el centro bajo la lluvia con carteles en formas de casas y al coro de “no tenemos hogar”. La movilización dejó ver el descontento social antes de las elecciones legislativas del 29 de noviembre. Miles de personas también salieron a las calles en numerosas ciudades del país, entre ellas Barcelona.