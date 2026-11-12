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España: paro y protestas por la crisis de las viviendas

Crece el descontento social en la antesala de las elecciones. Unas 120.000 personas marcharon sólo en Madrid.

INCIDENTES. La Policía respondió con balas de goma y gases ante la quema de algunos contenedores de basura por parte de manifestantes.
INCIDENTES. La Policía respondió con balas de goma y gases ante la quema de algunos contenedores de basura por parte de manifestantes.
Por Redacción Mundo Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • Miles de personas marcharon el miércoles en Madrid y otras ciudades de España en una huelga general contra la crisis de vivienda y la pérdida de poder adquisitivo.
  • La protesta, primera huelga nacional desde 2012, incluyó bloqueos viales e incidentes tras el desalojo de una anciana, dividiendo opiniones entre sindicatos y empresarios.
  • La tensión social presiona a Pedro Sánchez a semanas de las elecciones, mientras el gobierno busca aprobar decretos de vivienda que la oposición promete derogar si triunfa.
Resumen generado con IA

Decenas de miles de personas protestaron el miércoles en Madrid en una jornada de huelga general contra la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo en España, a menos de tres semanas de las elecciones en las que el socialista Pedro Sánchez buscará su reelección.

Los sindicatos destacaron la alta participación en la primera huelga nacional de 24 horas realizada desde 2012, aunque los líderes empresariales desestimaron el número de personas que atendieron el llamado. En la capital española, unos 120.000 manifestantes se desfilaron por el centro bajo la lluvia con carteles en formas de casas y al coro de “no tenemos hogar”. La movilización dejó ver el descontento social antes de las elecciones legislativas del 29 de noviembre. Miles de personas también salieron a las calles en numerosas ciudades del país, entre ellas Barcelona.

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Al término de la manifestación, se registraron algunos incidentes violentos en Barcelona y Madrid. Grupos de manifestantes encapuchados quemaron contenedores de basura y lanzaron objetos contra la policía, que respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos, según observaron periodistas de la AFP.

“Un fracaso”

La huelga comenzó por la mañana con cortes de carreteras en distintos puntos del país y alteraciones en el transporte público y cancelaciones de vuelos, especialmente en Barcelona.

“El seguimiento es importante, muy alto en algunos territorios, un poquito más bajo en otros. Muy importante en la industria, en los sectores estratégicos de nuestro país”, valoró Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, uno de los principales sindicatos, asegurando que “la satisfacción es plena”.

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Pero para la CEOE, la principal organización patronal española, el paro fue “un fracaso”. “Con la información disponible a media tarde, podemos hablar de una huelga de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial. En definitiva, de un fracaso”, señaló en un comunicado conjunto con la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

Ola de protestas

Los principales sindicatos llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda de este otoño. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

Las reivindicaciones “son contra todos los gobiernos, contra la patronal y contra los rentistas”, lanzó Alicia del Rio, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización y de acciones como la acampada que tomó durante cinco semanas la Puerta del Sol en Madrid.

Al fracasar en validar un paquete de vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Sánchez, adelantó las medidas previstas inicialmente para 2027. Pese a todo, su ejecutivo tiene previsto hacer aprobar este jueves parte de esas medidas en el órgano que hace las funciones del Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.

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El paro general ha sido muy criticado por la derecha, y la extrema derecha. La huelga es “todo menos general”, valoró este miércoles Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular (PP, derecha), cuya formación ya anunció que derogará los decretos de vivienda si llega al poder.

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