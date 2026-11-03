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Renunció el ministro de Transportes de España tras el choque de trenes que dejó 69 muertos

Óscar Puente anunció su salida del gobierno de Pedro Sánchez a una semana de la tragedia ferroviaria. El funcionario consideró que no podía continuar en el cargo después de dos accidentes de esta gravedad en menos de un año.

Choque de trenes en España: el siniestro dejó un saldo de 69 muertos
Choque de trenes en España: el siniestro dejó un saldo de 69 muertos RTVE.es
Por Redacción Mundo Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, renunció este martes tras un choque de trenes que dejó 69 muertos, aludiendo a la gravedad del hecho.
  • El funcionario dimitió tras registrarse dos tragedias ferroviarias graves en menos de un año bajo su gestión, alegando dignidad política y respeto hacia las víctimas.
  • La renuncia abre un nuevo frente de crisis para el gobierno de Pedro Sánchez, ya condicionado por tensiones políticas y el reciente adelanto electoral.
Resumen generado con IA

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, anunció este martes su renuncia, una semana después del choque de trenes que dejó al menos 69 muertos. Se trata de la segunda tragedia ferroviaria de gravedad ocurrida en menos de un año bajo su gestión.

Al explicar su decisión, el funcionario sostuvo que continuar en el cargo no era compatible con la magnitud de los hechos y el impacto que tuvieron sobre las víctimas.

"Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", afirmó.

La salida de Puente representa un nuevo problema para el gobierno de Pedro Sánchez, que atraviesa un escenario político complejo. El presidente español tuvo que adelantar las elecciones tras las manifestaciones por la crisis habitacional y ahora enfrenta otro frente de tensión por la sucesión de tragedias ferroviarias, que derivó en la salida de uno de los funcionarios clave de su gabinete.

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