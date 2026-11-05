Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid

"Hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa", señaló el líder libertario en su intervención en el plenario de la cumbre, en la que aseguró que las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú "impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder". Además, señaló que "el espíritu liberal sigue vivo y que Argentina demuestra que ese avance es posible".