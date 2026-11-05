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Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid

El Presidente acusó a los socialistas de "adorar la intervención del Estado" y "controlar los medios" durante la Cumbre Iberoamericana.

SALUDO. El momento del cruce entre Javier Milei y Pedro Sánchez. AFP
SALUDO. El momento del cruce entre Javier Milei y Pedro Sánchez. AFP
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Madrid, Javier Milei equiparó el socialismo con el fascismo ante Pedro Sánchez durante la Cumbre Iberoamericana, por su rechazo ideológico al intervencionismo estatal.
  • El cruce ocurre tras semanas de tensión por descalificaciones de Milei, quien además evitó actos protocolares y se reunió con el líder del partido Vox, Santiago Abascal.
  • El episodio profundiza la crisis bilateral entre Argentina y España, a la vez que consolida la alianza de Milei con las fuerzas de derecha más radicalizadas en Europa.
Resumen generado con IA

En un nuevo capítulo de su creciente tensión con el gobierno español, el presidente Javier Milei volvió a apuntar con dureza contra el socialismo durante su intervención en el plenario de la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Ante la mirada del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, el mandatario argentino trazó un paralelismo entre el socialismo y el fascismo, argumentando que ambas corrientes comparten "el odio por el libre mercado".

Según Milei, estos sectores "adoran la intervención del Estado", impulsan la nacionalización de empresas, regulan la economía y ejercen un control sobre los medios de comunicación para difundir propaganda.

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"Hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa", señaló el líder libertario en su intervención en el plenario de la cumbre, en la que aseguró que las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú "impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder". Además, señaló que "el espíritu liberal sigue vivo y que Argentina demuestra que ese avance es posible".

Este duro discurso llega apenas dos semanas después de que el propio jefe de Estado calificara a Sánchez como un "impresentable dictador" y un "corrupto", lo que desató una fuerte crisis diplomática entre ambos países y generó expectativas sobre cómo sería el primer encuentro presencial entre ambos líderes.

Un saludo gélido y una agenda marcada por la ausencia

La primera vez que se vieron las caras se produjo durante el saludo protocolar a los jefes de delegación en la Galería de las Colecciones Reales. Acompañado por el rey Felipe VI y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, Sánchez recibió a los mandatarios asistentes.

El momento más esperado fue el cruce con el presidente argentino: mientras que con el monarca el saludo fue cordial y con sonrisas de por medio, el apretón de manos con Sánchez fue notablemente frío y fugaz por parte de ambos.

Milei, quien había arribado a la capital española el miércoles, decidió ausentarse de la ceremonia inaugural en el Teatro Real y también faltó a la cena de gala ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

En lugar de participar de esos actos protocolares, el presidente argentino optó por mantener un encuentro con Santiago Abascal, el líder del partido de ultraderecha Vox, lo que reafirma su estrategia de priorizar la cercanía con los sectores más duros de la política española y profundizar la distancia con el gobierno socialista.

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