Política

La agenda de Milei en España: posible coincidencia con Pedro Sánchez

Participará de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Javier Milei.
Javier Milei.
Por Redacción Política Hace 4 Hs

En una nueva misión oficial por el extranjero, el presidente Javier Milei partió rumbo a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

El encuentro se realizará entre hoy y mañana en Madrid, y tendrá la particularidad que coincidirán el líder de La Libertad Avanza y el presidente español Pedro Sánchez luego de los tensos cruces recientes entre ambos mandatarios.

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Además, según consignó “Infobae”, Milei tiene previsto reunirse con Santiago Abascal, presidente de Vox y uno de sus aliados en el territorio español. El empresario se prepara para las elecciones generales de ese país, previstas para el 29 de noviembre.

La actividad central del Presidente será el jueves, durante la sesión plenaria de la cumbre en la Galería de las Colecciones Reales. La ceremonia estará encabezada por el rey Felipe VI y reunirá a representantes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana.

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Recientemente, Milei y Sánchez protagonizaron un tenso enfrentamiento mediático. El mes pasado, durante una visita a Madrid, el argentino había calificado al español de “impresentable dictador”. Además, expresó su respaldo a Abascal y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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