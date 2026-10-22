Milei volvió a atacar a Sánchez y al periodismo en España: “Voy a morir con las botas puestas”

Resumen para apurados
- En Madrid, Javier Milei volvió a cuestionar al presidente español Pedro Sánchez y a la prensa local durante una entrevista, al acusar al gobierno del PSOE de tiranía socialista.
- Las declaraciones ocurren tras tildar de dictador a Sánchez en un foro previo y justificar sus recientes descalificaciones a una cronista, ratificando su estilo confrontativo.
- Pese a la tensión diplomática bilateral, el mandatario destacó las inversiones empresariales de España bajo el régimen RIGI y ratificó la vía pacífica sobre las Islas Malvinas.
El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y redobló sus críticas al periodismo durante una entrevista concedida a un medio de Madrid, en el marco de su visita a España. El mandatario argentino pidió que termine lo que definió como “la tiranía” del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y defendió su estilo confrontativo frente a las críticas.
“Que se termine esta tiranía del Partido Socialista Español y, en general, la peste que ha sido el socialismo del siglo XXI en sus distintas versiones. Pedro Sánchez no es más que un kirchnerista con las restricciones de la Unión Europea. Y eso es malo para todos”, afirmó en una entrevista con "El Observador".
Las declaraciones se sumaron a las pronunciadas ayer durante su exposición en el Nueva Economía Fórum, donde Milei calificó de “dictador” a Sánchez, en la antesala de las elecciones generales españolas previstas para el 29 de noviembre.
Duras críticas a la prensa española
Durante la entrevista, el Presidente también cuestionó a los medios españoles que sostienen que su visita podría perjudicar electoralmente al dirigente opositor Alberto Núñez Feijóo, referente del Partido Popular.
“Son unos fracasados, son tristes, tienen una visión sombría de la vida. Así que lo que puedan decir esos fracasados, a mí me tiene absolutamente sin cuidado”, sostuvo.
Milei acusó a los medios críticos de intentar instalar temas con fines políticos y comparó esa situación con los enfrentamientos que mantiene habitualmente con la prensa argentina.
“Entiendo que quieren instalar cuestiones mediáticamente, yo las sufro regularmente en Argentina. Así que lo que diga el Partido Socialista Español y lo que digan sus esclavos de los medios me tiene absolutamente sin cuidado”, agregó.
Consultado sobre sus recientes descalificaciones a una periodista española, el mandatario negó haber protagonizado un altercado y justificó su reacción frente a una pregunta que no le agradó.
“¿No te gusta mi respuesta porque sos corta y no podés entender lo que estoy contestando? Filosóficamente, bueno, bancate la respuesta, ¿qué querés que te diga? No me parece tan grave”, expresó.
A continuación, cuestionó lo que considera una excesiva sensibilidad frente a las críticas y volvió a reivindicar su estilo de confrontación: “Lo que pasa es que mucha gente de cristal, a los socialistas les contestás y enseguida se ofenden”.
Además, Milei citó una frase sobre los límites de la corrección política y cerró con una definición sobre su actitud ante las controversias: “Yo voy a morir con las botas puestas”.
Volvió a acusar a Sánchez de autoritarismo
Otro de los temas abordados fue la ausencia de una reunión con el rey Felipe VI durante su visita a España. Milei respondió que las cuestiones vinculadas con la agenda institucional corresponden a la Cancillería, aunque aprovechó la consulta para volver a cuestionar al jefe del Gobierno español.
“Sánchez es un liberticida. La forma en la cual gobierna, controla el Congreso y controla el Poder Judicial, tiene todas las características de un líder autoritario”, afirmó.
Pese a las diferencias políticas y personales con el mandatario español, Milei destacó el papel de las empresas de ese país en la economía argentina y aseguró que los empresarios españoles se encuentran entre los principales inversores extranjeros.
En ese sentido, mencionó los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y afirmó que las iniciativas presentadas en la Argentina alcanzan los U$S 210.000 millones, mientras que otros U$S 70.000 millones ya fueron aprobados.
El reclamo por las Islas Malvinas
Durante el reportaje, el Presidente también se refirió a la cuestión Malvinas, luego de que Estados Unidos planteara la disolución del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo que promueve anualmente la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago.
Milei aseguró que el reclamo argentino se mantendrá independientemente de las decisiones que se adopten en los organismos internacionales y descartó nuevamente una solución militar al conflicto.
“El reclamo por las Malvinas va a estar siempre, independiente de las instituciones que haya en el mundo. Mientras que no nos devuelvan las Malvinas, nosotros vamos a seguir reclamando”, sostuvo.
“No lo vamos a hacer por la vía bélica. Nosotros no creemos en las soluciones violentas, pero estamos convencidos de que tenemos todos los elementos a nuestro favor y nos tienen que devolver las islas”, insistió.