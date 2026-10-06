España: Sánchez vuelve a impulsar su plan de vivienda y alquileres, tras las protestas y a semanas de las elecciones

Aprobamos 21 medidas para facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra, crear mÃ¡s oferta, dar estabilidad a la gente y combatir la especulaciÃ³n. Para ello, creamos una lÃ­nea de financiaciÃ³n de 10.000 millones de euros que darÃ¡ prÃ©stamos de hasta 50.000 â¬ sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda. Este Gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.