Desde España, Javier Milei culpó a la oposición y a los mercados por la suba del riesgo país

Resumen para apurados
- En Madrid, Javier Milei responsabilizó este miércoles a la oposición política y a la volatilidad global por la reciente suba del riesgo país argentino al defender su gestión.
- El indicador financiero repuntó a casi 700 puntos básicos tras haber bajado a 450, en un contexto de incertidumbre sobre el plan oficial y mercados emergentes desfavorables.
- Milei proyectó que Argentina alcanzará la categoría de grado de inversión y exportará US$ 200.000 millones si logra la reelección presidencial en los comicios de 2027.
Javier Milei responsabilizó a la oposición política y a la volatilidad de los mercados internacionales por la reciente suba del riesgo país argentino. Durante su participación en el Foro Nueva Economía, en Madrid, el mandatario defendió el rumbo de su gestión y sostuvo que la continuidad de las reformas permitirá mejorar las condiciones de financiamiento y acelerar el crecimiento económico.
“Tenemos enfrente a una peste peor que los orcos, que es la franquicia argentina del socialismo del siglo XXI, que amenaza con romper todo el tiempo”, afirmó este miércoles en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.
Milei recordó que el riesgo país había descendido desde los 3.000 puntos básicos registrados al comienzo de su gestión hasta la zona de los 450 puntos, aunque reconoció que luego volvió a subir. “Vivimos en un mundo convulsionado”, señaló. Describió a la Argentina como un “activo beta agresivo”, en referencia a la mayor sensibilidad de sus activos financieros frente a los movimientos de los mercados internacionales.
En los días previos a su discurso, el indicador había superado los 700 puntos básicos y luego retrocedido hasta ubicarse cerca de los 680. La evolución se produjo en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad del programa económico ante el calendario electoral y de condiciones desfavorables para los mercados emergentes.
La apuesta a la reelección
Durante su exposición, el libertario aseguró que la deuda consolidada en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) pasó del 100% al 39% desde el inicio de su administración. Sobre esa base, planteó que una mejora del escenario financiero internacional y un respaldo electoral en 2027 podrían favorecer la calificación crediticia del país.
“Argentina va camino a convertirse en investment grade”, afirmó, con referencia a la categoría de grado de inversión que identifica a los emisores de deuda considerados de menor riesgo crediticio.
Milei vinculó esa proyección con la continuidad de las reformas económicas. Entre las medidas que destacó mencionó el equilibrio fiscal, el saneamiento del Banco Central (BCRA), el fin de las restricciones cambiarias y la eliminación de 18.000 regulaciones. También hizo referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que atribuyó proyectos por U$S210.000 millones.
El mandatario anticipó que, si consigue la reelección, los siguientes cuatro años serán “inolvidables” para el país. En ese escenario, proyectó que las exportaciones podrían alcanzar los US$ 200.000 millones en cuatro años, impulsadas por la producción de petróleo, gas, litio, cobre y oro.
“Argentina va a empezar a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país”, sostuvo.
Duras críticas a Cristina y Sánchez
En otro tramo de su discurso, Milei volvió a cuestionar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó como “la condenada presidiaria, la reina de la tobillera”. Además, la vinculó con el deterioro económico que, según su diagnóstico, atravesó la Argentina durante las últimas décadas.
El mandatario también apuntó contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”, y exhortó a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas”.
“Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre, porque ustedes son la cuna del liberalismo”, afirmó durante su intervención en Madrid.