Desde España, Javier Milei culpó a la oposición y a los mercados por la suba del riesgo país

Milei recordó que el riesgo país había descendido desde los 3.000 puntos básicos registrados al comienzo de su gestión hasta la zona de los 450 puntos, aunque reconoció que luego volvió a subir. “Vivimos en un mundo convulsionado”, señaló. Describió a la Argentina como un “activo beta agresivo”, en referencia a la mayor sensibilidad de sus activos financieros frente a los movimientos de los mercados internacionales.