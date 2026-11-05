Política

Milei reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por Malvinas y calificó la causa como “sagrada”

Durante la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, el Presidente reiteró el reclamo argentino de soberanía sobre las islas e instó a Londres a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas. También protagonizó un breve y frío saludo con Pedro Sánchez y cuestionó al socialismo.

Javier Milei.
Javier Milei.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En la Cumbre Iberoamericana de Madrid, Javier Milei pidió al Reino Unido reabrir el diálogo por Malvinas para hacer cumplir las resoluciones de la ONU sobre la soberanía.
  • El reclamo se dio en un marco de tensión con Pedro Sánchez, críticas de Milei al socialismo y una reunión bilateral previa con Santiago Abascal, líder de Vox en España.
  • La postura ratifica el reclamo de soberanía en la agenda exterior y anticipa una relación bilateral más compleja con España, marcada por marcadas diferencias ideológicas.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones diplomáticas. Durante su discurso en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en Madrid, calificó la causa como “sagrada” para el país e instó al Gobierno británico a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas.

“Al Gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda al resto del mundo”, expresó el mandatario ante los representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana.

En otro tramo de su intervención, Milei vinculó el reclamo de soberanía con el futuro del país y de las próximas generaciones. “El futuro que queremos para nuestros hijos exige defender los derechos y el patrimonio de nuestra nación”, sostuvo.

Milei y Pedro Sánchez: un saludo frío en la cumbre de Madrid

La participación del Presidente argentino estuvo atravesada por las diferencias políticas que mantiene con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Ambos protagonizaron un saludo breve y distante al comienzo de la jornada, en un encuentro que concentraba expectativas por los reiterados cruces públicos entre los dos dirigentes.

Milei saludó primero al rey Felipe VI, con quien mantuvo un intercambio más cercano. Cuando llegó el turno de Sánchez, el saludo se limitó a un rápido apretón de manos, sin mayores gestos de cordialidad.

El vínculo entre ambos mandatarios se tensó aún más después de que Milei calificara a Sánchez como “impresentable dictador” durante una exposición ante empresarios y llamara a “sacar al socialismo a patadas”.

Durante la cumbre, Sánchez llamó a privilegiar el diálogo y la cooperación por encima de las divisiones. Milei, en cambio, aprovechó su discurso para cuestionar al socialismo y la intervención estatal en la economía.

“El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”, afirmó el Presidente. Luego sostuvo que ambos modelos concentran las decisiones individuales en manos de una minoría y utilizan la dependencia económica como herramienta de dominación política.

También cuestionó a los gobiernos que, según planteó, invocan los derechos humanos mientras encarcelan a opositores y silencian a la prensa. En contraposición, destacó los resultados electorales en Chile, Colombia y Perú, que interpretó como parte de una reacción contra el paternalismo y el abuso de poder.

La agenda de Milei en España y su encuentro con Santiago Abascal

La presencia de Milei en Madrid también estuvo marcada por algunas decisiones protocolares. El mandatario no participó de la ceremonia inaugural de la cumbre, realizada el miércoles en el Teatro Real, ni de la cena de gala ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

En cambio, durante esa jornada mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, presidente de Vox, el partido de derecha español. La reunión se produjo en medio de los reiterados cuestionamientos de Milei al Gobierno de Sánchez y de su acercamiento a dirigentes de la derecha internacional.

Con su discurso sobre Malvinas, el Presidente volvió a colocar el reclamo argentino en el centro de su intervención internacional y pidió al Reino Unido reabrir las negociaciones sobre la soberanía de las islas.

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