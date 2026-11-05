Milei reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por Malvinas y calificó la causa como “sagrada”

El presidente Javier Milei volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones diplomáticas. Durante su discurso en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en Madrid, calificó la causa como “sagrada” para el país e instó al Gobierno británico a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas.