Inundaciones en Tucumán: proponen un plan para prevenir anegamientos y controlar puntos críticos

Resumen para apurados
- El legislador Agustín Romano Norri presentó en Tucumán un proyecto de ley para crear un plan integral de gestión pluvial y mitigar inundaciones en el área metropolitana.
- La iniciativa busca coordinar municipios, usar infraestructura verde y relevar 31 puntos críticos ante los recurrentes anegamientos que colapsan canales y calles con cada lluvia.
- La propuesta pretende superar las respuestas de emergencia mediante un plan maestro interjurisdiccional a largo plazo que proteja a miles de vecinos y mejore el desarrollo urbano.
Cada temporada de lluvias vuelve a exponer las dificultades del Gran San Miguel de Tucumán para evitar inundaciones: calles anegadas, vehículos varados, vecinos aislados y viviendas afectadas. Frente a este escenario, el legislador Agustín Romano Norri (UCR) presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone implementar un sistema integral de gestión pluvial para toda el área metropolitana.
La iniciativa, identificada con el Expediente 396-PL-26, apunta a reemplazar las respuestas aisladas ante las emergencias por una planificación preventiva que involucre a municipios y comunas. El planteo parte de una premisa: el agua no reconoce límites administrativos y, por lo tanto, las soluciones tampoco deberían quedar restringidas a cada jurisdicción.
El legislador también presentó un proyecto de resolución para exigir al Poder Ejecutivo un relevamiento actualizado de los 31 puntos críticos de anegamiento identificados en el Plan de Contingencia de San Miguel de Tucumán.
Qué municipios y comunas estarán incluidos en el plan
La propuesta establece como área de aplicación prioritaria a San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas. También contempla a las comunas rurales de El Manantial, San Pablo, Villa Nougués y Cevil Redondo, además de otras jurisdicciones que puedan incorporarse por su continuidad funcional.
El proyecto prevé la creación del Sistema Metropolitano de Gestión Pluvial Integral y la elaboración de un Plan Maestro que funcionará como hoja de ruta para las intervenciones. Entre sus principales herramientas figuran mapas de riesgo hídrico compatibles con el Sistema Provincial de Alerta Temprana, establecido por la Ley 9.998.
Otro de los ejes apunta a incorporar infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Para ello, se propone promover pavimentos permeables, zanjas de infiltración, jardines de lluvia, reservorios, lagunas de retención, parques inundables y la restauración de cauces.
La iniciativa también contempla una Mesa de Coordinación Pluvial para articular las decisiones entre las distintas jurisdicciones. El objetivo es evitar que una obra realizada en un municipio traslade el problema o incremente el riesgo de inundación en las zonas vecinas.
En materia de transparencia, establece la publicación obligatoria de diagnósticos, avances, criterios técnicos y prioridades de ejecución. La Dirección Provincial del Agua (DPA) sería la autoridad de aplicación, en coordinación con Obras Públicas, Defensa Civil y los gobiernos locales.
El financiamiento podría provenir de partidas del presupuesto provincial, fondos nacionales, programas internacionales de infraestructura y convenios de cooperación.
Qué información reclaman sobre los 31 puntos críticos de inundación
En paralelo al proyecto de ley, Romano Norri impulsó una iniciativa de resolución (Expediente 381-PR-26) para solicitar al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre los 31 sectores con mayor riesgo de anegamiento.
El pedido incluye precisiones técnicas sobre el nivel de riesgo actual de cada punto y los antecedentes de inundaciones registrados durante 2025 y 2026. También busca conocer las condiciones de conservación, mantenimiento y capacidad operativa de los principales canales de desagüe, entre ellos el Canal Sur y el Canal Norte.
Además, el legislador solicita información sobre el avance de las obras en ejecución, los presupuestos asignados, las fuentes de financiamiento y los estudios hidráulicos realizados. "Durante demasiado tiempo, las lluvias intensas han encontrado al Estado corriendo detrás de la emergencia", advierte Romano Norri en los fundamentos de la iniciativa.
El legislador sostuvo que es necesario establecer una planificación sostenida para abordar el problema y planteó la necesidad de contar con una hoja de ruta a largo plazo que permita vincular la gestión del agua con la seguridad, el desarrollo urbano y la calidad de vida de miles de tucumanos.