Prácticas de periodismo en Alemania: 12 puestos con sueldos de hasta 2.473 euros
La emisora internacional Deutsche Welle abrió la convocatoria para su programa de formación 2028-2029. La propuesta dura 18 meses, incluye experiencia en distintas plataformas y está dirigida a postulantes de todo el mundo.
Resumen para apurados
- Deutsche Welle abrió su convocatoria global para 12 prácticas pagas en Alemania hasta noviembre de 2026, con el fin de formar talentos en el periodismo internacional.
- El programa dura 18 meses, ofrece sueldos de hasta 2.473 euros y rotaciones en varias sedes. No exige título en periodismo, pero requiere un dominio fluido de alemán e inglés.
- La iniciativa capacitará a las nuevas generaciones en inteligencia artificial y narrativas multimedia, facilitando el acceso laboral a medios informativos de alcance global.
Hacer periodismo, aprender de profesionales de distintas partes del mundo y recibir un sueldo durante la formación. Esa es la propuesta de Deutsche Welle (DW), la emisora pública internacional de Alemania, que abrió las inscripciones para una nueva edición de su programa de prácticas periodísticas, conocido como Volontariat.
La convocatoria corresponde al período 2028-2029 y ofrece apenas 12 vacantes para postulantes de cualquier país. El plazo para enviar la solicitud estará abierto hasta el 17 de noviembre de 2026, por lo que quienes tengan interés deberán preparar su candidatura con anticipación.
El programa tiene una duración de 18 meses y se desarrolla a jornada completa. Uno de sus principales atractivos es la remuneración: los seleccionados recibirán un sueldo bruto mensual de 2.196 euros durante los primeros seis meses; de 2.374 euros entre el séptimo y el duodécimo mes, y de 2.473 euros durante el último semestre.
Qué ofrece el programa de periodismo de DW
Las prácticas permiten conocer distintas áreas de la producción periodística y adquirir experiencia en televisión, radio, redes sociales, narrativas multimedia y periodismo de datos. La formación también incluye seminarios y talleres con especialistas del sector.
Las actividades tendrán lugar en las redacciones de Bonn y Berlín, además de oficinas regionales y corresponsalías de DW en Bruselas y Washington. En esta edición, la emisora también dará especial importancia a la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el trabajo periodístico.
Otro punto interesante de la propuesta es que no exige contar con un título universitario en Periodismo. La convocatoria está abierta a personas con formación en otras disciplinas, como Derecho, Economía, Ciencia o Tecnología. La experiencia previa en medios de comunicación será valorada durante la selección.
Entre los perfiles que busca DW se destacan personas creativas, con pensamiento crítico e interés por la actualidad internacional. También se valoran las habilidades para producir contenidos destinados a redes sociales y el conocimiento de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al periodismo.
Un requisito importante para quienes quieran postularse es el manejo de idiomas: el programa se desarrolla en inglés y alemán, por lo que se necesita un buen nivel en ambas lenguas.
Cómo postularse a las prácticas en Alemania
La inscripción se realiza exclusivamente a través del portal de empleo de Deutsche Welle, donde se encuentra publicada la vacante con el número 2753. No se reciben postulaciones por correo electrónico.
El proceso de selección contempla varias etapas. Primero, los interesados deberán registrarse en la plataforma y completar un cuestionario de candidatura. Luego tendrán que presentar ideas creativas y, quienes superen esa instancia, accederán a una prueba de evaluación online.
Desde la organización recomiendan reservar varias horas para completar las distintas etapas y preparar la documentación con tiempo. Debido a que hay solamente 12 lugares disponibles, la selección será competitiva.
Para quienes buscan dar sus primeros pasos en el periodismo internacional, la convocatoria representa una oportunidad de formación y experiencia laboral en uno de los medios públicos más reconocidos de Europa. El desafío será demostrar creatividad, curiosidad y capacidad para contar historias que interesen a públicos de distintas partes del mundo.