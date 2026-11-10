Prácticas de periodismo en Alemania: 12 puestos con sueldos de hasta 2.473 euros

El programa tiene una duración de 18 meses y se desarrolla a jornada completa. Uno de sus principales atractivos es la remuneración: los seleccionados recibirán un sueldo bruto mensual de 2.196 euros durante los primeros seis meses; de 2.374 euros entre el séptimo y el duodécimo mes, y de 2.473 euros durante el último semestre.