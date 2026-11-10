¿Querés estudiar en Ciencias Económicas? Abren una nueva instancia para el ingreso 2027

Quienes quieren ingresar en 2027 a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT tienen una nueva fecha para demostrar que cuentan con los conocimientos necesarios antes de comenzar el primer año. Desde el 10 de noviembre estará abierta la inscripción para rendir la Prueba de Suficiencia, que se realizará el 19 de noviembre.