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¿Querés estudiar en Ciencias Económicas? Abren una nueva instancia para el ingreso 2027

El registro será únicamente online del 10 al 17 de noviembre. La evaluación se realizará el 19 en San Miguel de Tucumán y todavía resta confirmar el horario y la sede.

INGRESO 2027. Abrió la inscripción para la Prueba de Suficiencia.
INGRESO 2027. Abrió la inscripción para la Prueba de Suficiencia. / FACE UNT
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Económicas de la UNT abre del 10 al 17 de noviembre la inscripción online para rendir el 19 en Tucumán la Prueba de Suficiencia para el ingreso de aspirantes.
  • El examen presencial evalúa Matemática y nociones de Economía del curso de nivelación, trámite gestionado digitalmente mediante la Cooperadora de la facultad.
  • La evaluación busca afianzar la transición secundaria-universidad de los postulantes; quienes no participen dispondrán de una última oportunidad en febrero.
Resumen generado con IA

Quienes quieren ingresar en 2027 a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT tienen una nueva fecha para demostrar que cuentan con los conocimientos necesarios antes de comenzar el primer año. Desde el 10 de noviembre estará abierta la inscripción para rendir la Prueba de Suficiencia, que se realizará el 19 de noviembre.

El registro estará disponible hasta el 17 de noviembre y se hará únicamente de manera digital. La prueba, en cambio, será presencial. El horario y el espacio físico todavía no fueron confirmados por la Facultad.

Ingreso 2027 a la Facet: ya están abiertas las inscripciones al curso de nivelación

Ingreso 2027 a la Facet: ya están abiertas las inscripciones al curso de nivelación

La inscripción se realiza a través del sitio habilitado por la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas. Allí los aspirantes deberán completar el trámite correspondiente para quedar registrados en esta instancia.

Qué hay que saber sobre la Prueba de Suficiencia

La evaluación forma parte del proceso de ingreso a las carreras de grado de Ciencias Económicas de la UNT. Esta convocatoria se vincula con la instancia del Curso de Nivelación que se desarrolla entre septiembre y noviembre, una de las tres oportunidades que la Facultad organiza durante el año.

El Curso de Nivelación busca reforzar conocimientos que serán necesarios durante el primer año, pero también acompañar el paso de la escuela secundaria a la vida universitaria. Por eso, además de contenidos específicos, incorpora herramientas para estudiar, comprender textos y organizar el aprendizaje.

PRUEBA DE SUFICIENCIA. La evaluación se realizará de manera presencial el 19 de noviembre. PRUEBA DE SUFICIENCIA. La evaluación se realizará de manera presencial el 19 de noviembre. / CAPTURA DE PANTALLA

Entre las áreas trabajadas aparece Matemática, con temas como números reales, operaciones, expresiones algebraicas, polinomios, porcentajes, factoreo, función lineal y ecuaciones.

También se incluye una introducción a las Ciencias Económicas. Allí se abordan conceptos básicos de Contabilidad, Administración y Economía, desde bienes económicos, operaciones y bancos hasta oferta, demanda, inflación, PBI y tipo de cambio.

A esto se suma un módulo de Métodos y Técnicas de Comprensión y Estudio, que puede incluir orientación vocacional, talleres de comprensión de textos, técnicas de estudio e información sobre la Facultad y la UNT.

Cómo inscribirse para rendir

El período de inscripción será corto: comenzará el martes 10 y cerrará el martes 17 de noviembre.

Todo el trámite se hará online. Los interesados deberán ingresar al enlace de inscripción habilitado para la Prueba de Suficiencia por la Asociación Cooperadora de la FACE y completar allí el procedimiento solicitado.

La evaluación se tomará dos días después del cierre, el jueves 19 en San Miguel de Tucumán. La Facultad todavía debe informar el horario y el aula o espacio donde se rendirá. 

Además de esta instancia de septiembre a noviembre, el Curso de Nivelación cuenta con otras oportunidad: en febrero del año de ingreso.

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