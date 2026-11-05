Salud mental en Tucumán: proponen crear puntos gratuitos de escucha para atender a personas en crisis
Resumen para apurados
- La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó en Tucumán un proyecto para crear puntos de escucha gratuitos ante el aumento de crisis de salud mental y suicidios en jóvenes.
- Inspirada en un modelo de Medellín, la propuesta plantea puestos fijos y móviles sin turno. Además, la legisladora exigió reglamentar la ley local que asigna fondos al sector.
- La iniciativa apunta a facilitar la intervención temprana para salvar vidas y espera reactivar el debate legislativo y presupuestario sobre la salud mental en la provincia.
La salud mental se convirtió en uno de los principales problemas que preocupan en Tucumán. Frente a ese escenario, la legisladora Silvia Elías de Pérez presentó en la Legislatura un proyecto para crear un programa provincial de puntos de escucha gratuitos, destinado a personas que atraviesan situaciones de angustia, padecimientos emocionales o problemas de salud mental.
La propuesta plantea llevar la atención psicológica a distintos sectores de la provincia mediante espacios móviles o fijos, donde las personas puedan acercarse espontáneamente, sin necesidad de solicitar un turno ni atravesar previamente los trámites habituales para acceder a una consulta.
"Lo que nosotros queremos es llegar a tiempo. Y ese llegar a tiempo significa salir a buscar, que sea fácil, que sea gratuito, que no tengan que sacar turnos", explicó Elías de Pérez durante la presentación de la iniciativa.
La legisladora fundamentó la propuesta en los indicadores que, según señaló, reflejan el crecimiento de la problemática en la provincia. Afirmó que el suicidio constituye la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 35 años y advirtió sobre el incremento de las consultas a la línea telefónica 135, destinada a brindar escucha y asistencia ante situaciones de crisis.
De acuerdo con los datos que mencionó, ese servicio pasó de recibir 160 llamadas a 1.450 por mes en un período de cuatro años. "Lo que se está viviendo es verdaderamente preocupante", sostuvo.
Cómo funcionarían los puntos de escucha en Tucumán
El proyecto contempla la instalación de espacios de atención en diferentes lugares de la provincia. La idea es que funcionen como puntos de acceso directo, con profesionales de la psicología capacitados para realizar una primera escucha, brindar contención y evaluar cada situación.
"Nos hemos inspirado en algo que han hecho en Medellín y que ha tenido excelentes resultados, a través de cosas sencillas, como carpitas distribuidas en distintos puntos de la provincia", explicó la legisladora.
En esos espacios, las personas podrían recibir una primera atención sin turno previo. A partir de esa intervención, los profesionales determinarían si es necesario avanzar con una derivación hacia otros dispositivos del sistema de salud o si la escucha inicial permite dar los primeros pasos para abordar la situación.
Elías de Pérez remarcó que la intención es intervenir antes de que los cuadros de angustia se profundicen. Para graficar el proceso, señaló que la problemática de la salud mental no puede entenderse como una situación aislada, sino como un recorrido en el que el malestar puede transformarse progresivamente en pensamientos negativos y derivar en consecuencias trágicas.
"Una persona va desesperada, está viendo el punto de escucha y entra. Entonces podemos salvar vidas", expresó.
El pedido para que se reglamente la Ley de Salud Mental
Durante la presentación, la legisladora también reclamó que se reglamente la Ley de Salud Mental sancionada hace un año por la Legislatura. Según explicó, esa normativa contempla otros dispositivos necesarios para garantizar la atención y el acompañamiento de las personas que atraviesan problemas de salud mental.
"Ya no podemos esperar ni un día más. Estamos pidiendo que sea reglamentada y que se ponga en funcionamiento", afirmó.
Entre los puntos contemplados en esa ley, mencionó la asignación del 10% del presupuesto destinado a salud para políticas de salud mental. En ese sentido, sostuvo que la puesta en marcha de la normativa permitiría ordenar y fortalecer los recursos disponibles en la provincia.
Elías de Pérez indicó que solicitaron una reunión con el ministro del área para conocer los motivos de la demora y avanzar en su implementación. También aclaró que el nuevo proyecto no busca reemplazar lo establecido en la ley vigente, sino sumar una herramienta de intervención temprana.
La iniciativa surgió, además, de una serie de encuentros con vecinos. La legisladora contó que mantuvieron una reunión con unas 300 madres bajo la consigna "Le pongamos corazón de madre a Tucumán", en la que se debatieron distintas problemáticas sociales. Según relató, la salud mental fue elegida por unanimidad como uno de los principales temas que necesitaban atención.
"Todos nosotros, les puedo garantizar, tenemos en este momento en la cabeza a alguien que está sufriendo este problema o que ha tenido este problema. Esto significa que el abordaje tiene que ser ya", concluyó.