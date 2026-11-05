Salud mental en Tucumán: proponen crear puntos gratuitos de escucha para atender a personas en crisis

La legisladora fundamentó la propuesta en los indicadores que, según señaló, reflejan el crecimiento de la problemática en la provincia. Afirmó que el suicidio constituye la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 35 años y advirtió sobre el incremento de las consultas a la línea telefónica 135, destinada a brindar escucha y asistencia ante situaciones de crisis.