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Propuestas de cine en el Espacio Incaa y en la Sociedad Sirio Libanesa
Propuestas de cine en el Espacio Incaa y en la Sociedad Sirio Libanesa
Por Redacción Espectáculos 10 Noviembre 2026

Doble cartelera habrá hoy en el Espacio Incaa del Ente Cultural (San Martín 251). A las 18, en la sala Orestes Caviglia se verá el thriller argentino “La casa” -foto-, de Gustavo Triviño y con Diego Peretti y César Troncoso. Despedido de una multinacional y bajo presión económica, Hugo Vaca vende su casa a un enigmático grupo de inversores con la condición de que puede quedarse viviendo en ella, hasta que la situación se desborda. A las 20, en la sala Hynes O’Connor del mismo complejo, y dentro del ciclo gratuito La Linterna Mágica, se proyectará “El séptimo sello”, dirigida por Ingmar Bergman y ambientada en Suecia a mediados del siglo XIV y cuando la Peste Negra asola Europa. El filme aborda el enfrentar la muerte y el debate sobre la existencia de Dios.

Sociedad Sirio Libanesa

También con acceso libre, a las 19.30 y en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) será el turno del épico policial “Heat”, dirigido por Michael Mann en 1995. Al Pacino, Robert De Niro, Tom Sizemore, Ashley Judd, Jon Voight y Val Kilmer integran el elenco.

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