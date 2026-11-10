Propuestas de cine en el Espacio Incaa y en la Sociedad Sirio Libanesa

Doble cartelera habrá hoy en el Espacio Incaa del Ente Cultural (San Martín 251). A las 18, en la sala Orestes Caviglia se verá el thriller argentino “La casa” -foto-, de Gustavo Triviño y con Diego Peretti y César Troncoso. Despedido de una multinacional y bajo presión económica, Hugo Vaca vende su casa a un enigmático grupo de inversores con la condición de que puede quedarse viviendo en ella, hasta que la situación se desborda. A las 20, en la sala Hynes O’Connor del mismo complejo, y dentro del ciclo gratuito La Linterna Mágica, se proyectará “El séptimo sello”, dirigida por Ingmar Bergman y ambientada en Suecia a mediados del siglo XIV y cuando la Peste Negra asola Europa. El filme aborda el enfrentar la muerte y el debate sobre la existencia de Dios.